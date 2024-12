Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is koffie in de ochtend gezond? En meer vragen over koffie

Nederland is een koffieland bij uitstek. Weinig zo fijn als dat vers gezette bakkie in de ochtend. Maar is dat eigenlijk wel gezond? En hoeveel koffie ‘mag’ je per dag?

Het zwarte goedje is op dit moment behoorlijk duur: in de afgelopen vijftig jaar is de prijs van koffie op de markt nog niet zo hoog geweest als nu.

Hoeveel cafeïne zit er in koffie?

Hoeveel cafeïne er in een kopje koffie zit, hangt af van een aantal factoren. In koffie van Robusta-bonen zit bijvoorbeeld twee tot drie keer zoveel cafeïne dan in Arabica-bonen. Daarnaast speelt mee waarmee de koffie is de gezet, hoe sterk de koffie is gezet en de grootte van de mok/kop.

In een kopje van 125 milliliter dat gezet is met een papieren filter in een koffiezetapparaat, zit volgens het Voedingscentrum gemiddeld ongeveer 60 milligram cafeïne.

Goedkoopste koffiesoorten Koffie stijgt de afgelopen tijd in prijs, maar er is een verschil te merken in pads, cups, bonen of filterkoffie. Slecht nieuws als je de voorkeur geeft aan koffie uit een cupje: daarmee ben je veruit het duurst uit, wel 0,25 euro per kopje. Voor een kopje bonenkoffie van het huismerk, betaal je het minst, namelijk 0,06 euro.

Is koffie in de ochtend gezond?

Je hoort weleens dat je koffie niet te vroeg zou moeten drinken, maar beter één à twee uur kunt wachten na het wakker worden, voordat je je eerste bakkie pleur drinkt. Maar volgens onderzoek uit 2024 is hier geen wetenschappelijk bewijs voor.

„Er is geen bewijs dat de inname van cafeïne bij het ontwaken op de een of andere manier verantwoordelijk is voor een middagdip of dat het uitstellen van de inname dit zou kunnen voorkomen als het zou optreden.”

Kortom: je kunt vooralsnog gerust het koffieapparaat aanslingeren als je wakker bent.

Hoeveel kopjes per dag?

Ook over hoeveel koffie je per dag zou ‘mogen’ drinken, verschillen de meningen. Metro vroeg het eerder aan epidemioloog en voedingswetenschapper Trudy Voortman. Het is volgens haar lastig om een concreet aantal te noemen als we het hebben over de maximale hoeveelheid per dag, maar volgens haar passen vier tot vijf kopjes per dag zeker in een gezonde levensstijl.

„Uit onderzoeken naar koffie blijkt dat een aantal kopjes koffie per dag gelinkt wordt aan een lagere kans op hart- en vaatziekten, diabetes, minder beroertes en allerlei andere chronische ziektes. Uit de meeste studies komt die lagere kans op deze ziektes duidelijk naar voren bij zo’n vier à vijf koppen per dag.”

Het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan vijf kopjes van 125 milliliter per dag te drinken. Voor kinderen, zwangeren en mensen die borstvoeding geven, gelden lagere adviezen. Ook als je gevoelig bent voor cafeïne, omdat je er bijvoorbeeld slecht door slaapt, is het beter om de koffie vaker te laten staan.

Reacties