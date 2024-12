Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijbaan, lenen en geld van ouders om studentenkamer te betalen: ‘Niet iedere student krijgt financiële hulp van ouders’

Een bijbaantje, geld van papa en mama en een lening? Kennelijk kost student zijn en op kamers wonen tegenwoordig een flinke duit. Hoewel het Nibud concludeert dat het allemaal betaalbaar is, noemt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) het ‘belachelijk’ dat studenten schulden moeten opbouwen om te voorzien in een basisbehoefte.

Studenten zijn de afgelopen jaren niet bepaald zondagskinderen geweest. Een grote groep behoorde tot de pechgeneratie en studeerde in een periode van het leenstelsel. Deze groep studenten maakte voornamelijk schulden.

Onderzoek Nibud: ‘Studentenkamers zijn te betalen’

Het Nibud publiceert vandaag een onderzoek naar de betaalbaarheid van de huur voor studenten. Conclusie? Studentenkamers zijn te betalen, mits ouders bijspringen en er een bijbaan en een lening zijn.

In het rapport staat dat de gemiddelde student 597 euro verdient met een bijbaan en een basisbeurs van 302 euro ontvangt. Hierbij wordt ook de zorgtoeslag opgeteld van 123 euro en een gemiddelde ouderlijke bijdrage van 240 euro. De gemiddelde kosten voor een student zouden uitkomen op 1054 euro, zonder de huur. Netto zouden studenten dan net genoeg geld over hebben om de gemiddelde huur van 495 euro te betalen.

LsVb: ‘Onbetaalbaar voor sommige studenten’

Hoewel het Nibud stelt dat studentenkamers over het algemeen betaalbaar zijn, noemt LsVb-voorzitter Abdelkader Karbache dat „een belachelijke conclusie”. Waarom? „Als je moet lenen om rond te komen, zijn kamers per definitie onbetaalbaar. Nu moet je schulden opbouwen om te voorzien in een basisbehoefte. Enorm slecht om dan te zeggen dat het betaalbaar is.”

En volges Karbache heeft niet iedere student al die financiële mogelijkheden. „Het is belangrijk om mee te nemen dat 50 procent van de studenten er slechter voor staat dan het beeld dat met dit rapport geschetst wordt. Wanneer er beleid gemaakt wordt op basis van deze gemiddeldes, valt er een grote groep studenten tussen wal en schip. Het zou beter zijn om de gemiddelde inkomens per leeftijd aan te houden, zodat de jongere studenten niet vergeten worden.“

Niet iedere student krijgt financiële steun van ouders

En de LsVb vreest vooral voor de jongere studenten. „Een 18-jarige student verdient slechts 6,84 euro per uur. Die zou dan naast zijn of haar studie nog bijna 90 uur per maand moeten werken om rond te komen. Dat is voor een eerstejaarsstudent niet te doen! Bovendien is de groep studenten onder de 21 extra de sjaak, omdat die geen huurtoeslag mogen aanvragen”, aldus Karbache.

En uitgaan van een financiële bijdrage van vader en moeder is volgens de studentenbond ook niet realistisch. „Een derde van de studenten krijgt geen financiële hulp van hun ouders, die zijn dan aangewezen op lenen, als ze geen aanvullende beurs kunnen ontvangen. We horen vaak van studenten dat ze geen ondersteuning krijgen van hun ouders, maar ook geen aanvullende beurs. ”

Huurtoeslag

Volgens de LsVb zou huurtoeslag voor alle studenten toegankelijk moeten zijn. Maar waarom kunnen veel studenten geen aanspraak maken op huurtoeslag? Dat komt doordat een studentenkamer vaak niet aan de voorwaarden voldoet. „Dat kan wel als je in een studio woont. Dat is hartstikke oneerlijk. Als de overheid op kamers gaan voor alle studenten toegankelijk wil maken en niet alleen voor studenten met rijke ouders, dan wordt het tijd dat alle studenten huurtoeslag krijgen.”

