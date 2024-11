Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kak je ‘s middags in? Misschien heb je cafeïnecrash (hier komt dat door)

Wellicht ken je dit gevoel: je hebt ‘s morgens een paar koppen koffie gedronken en daarop volgde een productieve ochtend. Maar in de middag stort je ineens helemaal in. Herkenbaar? Dan kan het zijn dat je te maken hebt met een cafeïnecrash.

Koffie is voor menig mens een genot, of heuse verslaving. En als je een drukke werkdag hebt, sleept zo’n bakkie je er wel doorheen. Zoveel koffie ‘mag’ je per dag drinken, maar weet je ook wat er met je lichaam gebeurt als je stopt met cafeïne drinken?

Cafeïnecrash na drinken van koffie

Het wetenschappelijke Quest schrijft dat er bij het drinken van flink wat koffie ook een cafeïnecrash op de loer kan liggen. Daarbij maakt jouw wakkere en alerte modus van de ochtend plaats voor vermoeidheid, hoofdpijn, dagdromen en wazige letters op je beeldscherm in de middag. Maar hoe komt dat toch?

Doordat de cafeïne in koffie de adenosine-receptoren in je hersenen blokkeert, krijg je dat wakkere gevoel. Die receptoren spelen een belangrijke rol in het vermoeidheidsgevoel dat we overdag opbouwen, schrijft het wetenschappelijke tijdschrift. De receptoren vangen namelijk in de loop van de dag het stofje adenosine op uit jouw lichaam. Wanneer adenosine zich hecht aan de adenosine-receptoren in de hersenen, geven deze een signaal af waardoor je je vermoeid voelt, stelt Quest.

Moe na kopjes koffie

Heb jij flink wat koffie gedronken? Dan blokkeert de cafeïne de adenosine-receptoren in jouw hersen. Dan voel je je allereerst super wakker en alert, doordat de adenosine zich niet kan binden aan de receptoren. Daardoor sturen deze geen vermoeidheidssignalen.

Maar koffie zorgt er niet voor dat de adenosine verdwijnt. Nee, zodra de cafeïne is uitgewerkt, vindt dit alsnog een weg naar de vrijgekomen receptoren. De vermoeidheidssignalen komen vertraagd, maar extra hard binnen. Zeker als je al moe was voordat je jouw koffie nuttigde. Want dan heb je meer adenosine opgebouwd.

Bloedsuikerspiegel zakt

Maar er is nog een reactie van de cafeïne die meespeelt. Als cafeïne zich bindt aan de adenosine-receptoren in je hersenen, blokkeert dit niet alleen het gevoel van slaperigheid. Het brengt ook een tegenreactie op gang: het lichaam gaat meer adrenaline afgeven, aldus Quest. Daardoor voelt de energieboost van de koffie extra sterk (en lekker).

De adrenaline zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel stijgt. Maar zodra de cafeïne wordt afgebroken, loopt ook de hoeveelheid adrenaline in je lichaam terug. Dit kan ervoor zorgen dat je bloedsuikerspiegel snel zakt. Daardoor kun je je moe en futloos voelen, net zoals bij een suikerdip.

Hoofdpijn

Eén van de symptomen van een cafeïnecrash is hoofdpijn. Koffie vernauwt namelijk de bloedvaten in je hersenen. Werkt de koffie uit? Dan gaan die bloedvaten weer uitzetten, waardoor je hoofdpijn krijgt. Daarnaast werkt koffie vochtafdrijvend, wat ook weer hoofdpijn kan versterken.

Ook zorgt cafeïne ervoor dat we actiever zijn. Prettig, maar daardoor put je jezelf met extra inspanningen ook makkelijker uit. Alleen heb je dat niet per se door als je koffie gedronken hebt.

Niet te veel koffie drinken

Veelvuldige koffiedrinkers zullen zo’n cafeïnecrash sneller herkennen. Het is niet zo dat iedere kop koffie je daarna een caffeïnecrash oplevert. Wil je jezelf behoeden voor zo’n crash? Zorg dan voor voldoende slaap en drink genoeg water. Let daarnaast op dat je niet te veel koffie drinkt en de inname ervan spreidt over de dag. Zo houd je de energie- en bloedsuikerpiek in toom.

