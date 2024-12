Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Intimidatie richting huurders groeit, maar gemeentes handhaven Wet goed verhuurderschap amper

Door de huidige woningcrisis en de Wet betaalbare huur, maken sommige verhuurders er een potje van en proberen ze huurders weg te krijgen. Dat mag niet en daarom is er onder meer een Wet goed verhuurderschap. Maar gemeenten handhaven zelden tegen verhuurders die zich misdragen.

Het is een zooitje op de woningmarkt. Het aantal huurwoningen in de particuliere sector is schaars en de huurprijzen blijven voor een hoop mensen veel te hoog. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang, kost een koophuis tegenwoordig ook een flinke duit en krijgt écht niet zomaar iedereen een hypotheek.

Woningcrisis en Wet betaalbare huur

Voormalig woonminister Hugo de Jonge bedacht de Wet betaalbare huur om de hoge huurprijzen te temperen. Maar dat bleek eigenlijk een averechts effect te hebben. Sommige verhuurders willen inmiddels van hun huurders af.

Vastgoedbeheer en -verhuur was namelijk jarenlang een lucratieve business. Maar de laatste jaren worden de touwtjes voor vastgoedbeheer steeds strakker. Vooral particuliere verhuurders verkochten door een hogere belasting op vastgoed, hoge huizenprijzen en de aankondiging van strengere wetgeving sinds 2021 meer woningen dan ze aankochten. Verkoop levert meer op zonder huurders – volgens belangenorganisaties de vermoedelijke reden dat zij intimidatie jegens huurders zien toenemen, schreef Metro eerder.

Verhuurders intimideren huurders vaker

En die intimidatie van verhuurders groeit nog steeds. Scheldend voor de deur, sloten vervangen of dreigen met het afsluiten van gas, water en licht, schrijft Radar. Huurteams zoals Stichting !WOON, huurteam Steenvlinder en de Bond Precaire Woonvormen, waarschuwen dat de intimidatie steeds meer toeneemt.

Zo noemt Gert Jan Bakker van Stichting !WOON, onder meer uitsterfconstructies op, waarbij verhuurders expres geen nieuwe bewoners toelaten bij woningen die gedeeld worden. Daardoor stijgt de huur. En de Woonbond hoort net zozeer schrijnende de verhalen van huurders. „Dat verhuurders bijvoorbeeld dreigende taal gebruiken als je naar de huurcommissie gaat: ‘Dan lig je in de gracht.’ Zelfs pesterijen als het dichtlijmen van een slot. Dat moet hard aangepakt worden”, aldus Marcel Trip

Radar vroeg naar de ervaringen van 3400 huurders in het Radar Panel en maakte een uitzending over intimidatie van verhuurders. 1 op de 5 huurders meldt dat de verhuurder hem of haar uit huis wil hebben. Meer dan de helft, 57 procent, voelt zich hierbij geïntimideerd door de huisbaas.

Wet goed verhuurderschap en meldpunt bij gemeenten

De huurteams pleiten voor een hardere aanpak richting verhuurders. De gemeente moet daarop sinds januari handhaven vanuit de Wet goed verhuurderschap. Zij hebben verplicht een meldpunt waar huurders terecht kunnen met klachten over hun verhuurder. In die wet staan gedragsregels voor verhuurders. Houden verhuurders zich daar niet aan? Dan kan de gemeente handhaven. Maar dat gebeurt amper, blijkt uit onderzoek van Radar.

Overigens blijkt dat 74 procent van de huurders die last heeft van de huurbaas, niet weet dat er zo’n meldpunt is. Terwijl het meldpunt juist voor deze groep bedoeld is.

Gemeentes handhaven amper

Volgens het onderzoek hebben slechts veertien van de 195 gemeenten waarschuwingen gegeven aan verhuurders. En een schamele vier gemeenten hebben lasten onder dwangsom of boetes opgelegd.

