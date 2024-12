Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dieuwertje Blok miste Sinterklaasjournaal door uitzaaiingen: ‘Het was een klotejaar’

Dieuwertje Blok (67) werd dit jaar gemist bij het Sinterklaasjournaal. Haar kanker was uitgezaaid, blijkt nu. Daardoor moest ze een tweede operatie ondergaan. Volgend jaar hoopt ze er weer bij te zijn. „Aan mijn levenslust heeft het niets afgedaan.”

In april vertelde Blok aan de Volkskrant dat haar neus geamputeerd moest worden door kanker, en ze daarom haar werkzaamheden neerlegde en uit de openbaarheid verdween. Een eerdere poging tot het bestrijden van kankercellen in haar neus, met immuuntherapie, was niet succesvol.

Dieuwertje Blok ontdekte dat ze kanker had op het moment dat haar man, voormalig radiopresentator Peter de Bie, doodziek was. Toen Blok te horen kreeg dat een neusamputatie nodig was, was dat „een grote schok” voor haar. „Mijn eerste reactie was: als dát moet, dan weet ik eigenlijk niet of ik nog wel wil leven”, zegt de presentatrice. Later begon ze daar anders tegenaan te kijken.

Dieuwertje Blok had uitzaaiingen

Blok is vooral bekend (en geliefd) om het Sinterklaasjournaal. Maar dat programma kon ze dit jaar niet presenteren, omdat haar kanker was uitgezaaid. De presentatrice moest daardoor een tweede operatie ondergaan, vertelt ze in RTL Boulevard.

„Ik voelde een bobbel in m’n hals, bij mijn oor”, vertelt Blok, die in eerste instantie alleen neuskanker had. „Dat was vlak na de hele neusoperatie. Die was oké, maar de operatie erna is heel ingrijpend geweest, met hele lange bestraling. Dus daarom heeft het allemaal langer geduurd dan ik dacht.”

Tijdelijke neus

Op dit moment heeft ze door de neusamputatie een tijdelijke neus. „Ik wacht nog op mijn definitieve neus, met een magneet. Die krijg ik half december. Ik heb nu al best een oké neus, maar die zit geplakt en een beetje irritant”, zegt de presentatrice.

Op 1 februari hoopt ze terug te keren op de radio en daarna ook op de buis. „Ik heb eigenlijk niets staan, behalve het Sinterklaasjournaal volgend jaar. Ik zie het wel als iets zich voordoet. Aan mijn levenslust heeft het niets afgedaan, de hele affaire van afgelopen jaar. Die is weer volop terug.”

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Blok werd gisteren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De presentatrice werd verrast op een bijeenkomst van het Sinterklaasjournaal in Baarn, waar burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren haar het bijbehorende lintje opspelde. „Het was een heerlijke afronding van een kutjaar, excuses-le-mot, van een klotejaar”, reageerde Blok.

„Ik doe nogal veel, maar dat vind ik de normaalste zaak van de wereld. Het was een ontzettende lieve, lange toespraak. Het was een bizar eerbetoon, waardoor ik echt iets had van: jongens, ik word bijna heilig verklaard. Nu kan ik ook nooit meer eens een scheve schaats rijden.”

