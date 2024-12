Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je na een scheiding beter nog een jaar fiscaal partners blijft

Hoewel je er niet vanuit gaat zodra je elkaar het ‘ja’-woord geeft, eindigen sommige huwelijken in een scheiding. En januari blijkt een maand waarin er veel gescheiden wordt. Maar als het over de financiën gaat bij zo’n scheiding, is het handiger om elkaar, fiscaal gezien, nog niet helemaal los te laten. Maar waarom eigenlijk?

Scheiden is geen leuke aangelegenheid. Eerder schreef Metro dat de meeste relaties stranden na 7 à 8 jaar en tegenwoordig neemt het aantal ‘grijze scheidingen’ toe. Maar er zijn ook koppels die na een scheiding weer bij elkaar terugkomen.

Meer scheidingen in januari

Na de feestdagen, vindt er in januari er een heuse Nederlandse scheidingspiek plaats, blijkt uit cijfers van het CBS. En hoewel uit elkaar gaan emotioneel gezien nogal een behoorlijke taak is, lijkt het raadzaam om elkaar belastingtechnisch niet gelijk helemaal los te laten, schrijft Business Insider.

Maar waarom niet? In een persbericht van de Belastingdienst vertelt Roos Boer, relatietherapeut en scheidingsexpert, dat een scheiding nogal wat emoties met zich meebrengt. Emoties die invloed kunnen hebben op de financiële beslissingen en dat is dan weer niet zo handig.

Twee financiële zaken om in je achterhoofd te houden bij scheiding

Maar eigenlijk moet je de financiële scheiding iets rustiger aandoen. Want de financiële scheiding net zo snel laten verlopen als de emotionele scheiding, kan ongunstig zijn voor de portemonnee. Let bijvoorbeeld op deze zaken:

1. Kindgebonden budget

Dit kindgebonden budget wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders. De ouder met het laagste inkomen krijgt een hoger budget.

2. Hypotheekrenteaftrek (bij een gezamenlijke woning)

Fiscale partners mogen de hypotheekrenteaftrek verdelen als aftrekpost over hun gezamenlijke inkomen, schrijft het zakelijke platform. Wat niet kan, is dat twee partners allebei de hypotheekrenteaftrek voor 100 procent toeschrijven aan alleen hun eigen inkomen. Volgens Business Insider is het daarom belangrijk om nog een keer als fiscale partners de belastingaangifte in te vullen, voordat je de verdeling van het huis regelt.

Gesprekken over financiën

De Boer oppert nog vier tips om de financiële gesprekken goed te laten lopen bij een scheiding:

Focus op de huidige situatie en vermijd het ophalen van oude conflicten. De financiële situatie gaat veranderen, erken dat. Overweeg een financieel expert in te schakelen voor complexe zaken. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Erken elkaars pijnen en zorgen en spreek waardering uit voor wat er is geweest. Dit bevordert een open communicatie. Financiën en emoties gaan vaak samen. Het is belangrijk om deze emoties te erkennen in plaats van ze te negeren. Als je vastloopt, zoek dan hulp voor de emotionele verwerking.



