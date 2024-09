Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huurders ervaren meer intimidatie door huisbaas: ‘Sloten vervangen of dreigen’

De woningmarkt zit op slot en dat heeft ook effect op de houding van verhuurders. Meer huurders ervaren namelijk intimidatie van hun huisbaas. Huisbazen halen allerlei kapriolen uit om hun huurders uit een huis te krijgen. Maar dat mag natuurlijk helemaal niet.

We kampen met een woningcrisis. Zowel koop- als huurwoningen zijn prijzig en schaars en wachtlijsten voor sociale huur zijn lang. Daarnaast zijn de regels omtrent verhuur veranderd. Mede door de Wet Betaalbare Huur en de hogere belastingregels. En daardoor willen veel pandjesbazen van hun huurders af.

Huisbazen halen dubieuze kapriolen uit

De Volkskrant nam polshoogte bij verschillende woonorganisaties. En kennelijk zijn vooral jongeren, internationale studenten en arbeidsmigranten de dupe van de krappe woningmarkt en dubieuze acties van verhuurders.

Onder meer de Bond Precaire Woonvormen, Stichting Woon en Steenvlinder signaleren dat verhuurders bijvoorbeeld ‘opzeggingsbrieven vol juridisch jargon’ versturen naar adressen met een vast huurcontract, de sloten vervangen als de huurder van huis is of via sms-berichten dreigen dat er ‘consequenties volgen’ als de bewoner het huis niet voor een bepaalde datum verlaat. Soms komt het tot fysieke confrontaties en geweld.

Huurders eruit

Vastgoedbeheer en -verhuur was jarenlang een lucratieve business. Maar de laatste jaren worden de touwtjes voor vastgoedbeheer steeds strakker. Vooral particuliere verhuurders verkochten door een hogere belasting op vastgoed, hoge huizenprijzen en de aankondiging van strengere wetgeving sinds 2021 meer woningen dan ze aankochten. Verkoop levert meer op zonder huurders erin – volgens belangenorganisaties de vermoedelijke reden dat zij intimidatie jegens huurders zien toenemen.

Huizenprijzen koopwoningen weer gestegen

Vandaag werd ook bekend dat de huizenprijzen op de koopmarkt wederom zijn gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Huizenkopers telden gemiddeld meer dan 466.000 euro neer voor bestaande koopwoningen, een nieuw record.

Een van de grote drijfveren achter het oplopen van de prijzen is het zeer krappe aanbod aan te koop staande huizen. Niet voor niets noemde het nieuwe kabinet het terugdringen van de woningnood op Prinsjesdag vorige week een topprioriteit.

Woningcrisis oplossen

Minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) sprak daarover: „Er moeten komend jaar 100.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. Niet alleen door sneller te bouwen, maar ook door bestaande gebouwen beter te benutten.” Voor de komende jaren wordt er vijf miljard euro vrijgemaakt voor het woonprobleem.

Mooie ambities, volgens de Nederlandse Vereniging Makelaars (NVM). Maar volgens de makelaarsvereniging zijn vooral de huidige regels een probleem. „Met de huidige regelgeving zal ook in 2030 nog niet het geplande aantal van 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar worden gerealiseerd.”

