Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slachtoffers Thijs Römer wachten nog steeds op schadevergoeding: ‘Het is een slechte aflevering van Baantjer’

De veroordeelde acteur Thijs Römer heeft nog geen cent betaald aan zijn slachtoffers. Hij moet een schadevergoeding betalen na online seksueel misbruik, maar dat heeft hij nog niet gedaan.

In augustus vorig jaar werd Römer veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Hij kreeg eveneens een taakstraf van 240 uur en moest 13.600 euro schadevergoeding betalen. Dat laatste heeft hij nog niet gedaan, meldt nieuwswebsite Sikkom.

Betalingsregeling werd niet getroffen

De acteur wilde in hoger beroep gaan tegen de zaak, maar zag daar uiteindelijk toch vanaf, in maart dit jaar. Dit omdat hij zich naar eigen zeggen realiseerde dat de gebeurtenissen een grote impact hadden op de slachtoffers. De schadevergoeding zou hij niet in een keer kunnen betalen. Daarom stelde hij een betalingsregeling voor aan het CJIB. Die werd uiteindelijk niet getroffen, omdat Römer het niet goed kon onderbouwen.

⚖️ Hoe zat het ook alweer met de zaak Römer? Thijs Römer werd veroordeeld voor online zedendelicten met drie minderjarige meisjes, die fan van de acteur waren. De rechter achtte hem schuldig aan het verleiden van zijn slachtoffers en het verweven van kinderporno. Hij liet ze ontuchtige handelingen bij zichzelf plegen en naaktfoto’s sturen, concludeerde de rechter. Dit alles gebeurde tussen 2015 en 2017, toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren. Zijn celstraf heeft hij ondertussen uitgezeten.

Maartje Schaap is de advocaat van de slachtoffers. Ze uit haar ongenoegen: „Hij heeft nog geen euro betaald en inmiddels is de deadline verstreken. Het is echt belachelijk. Hij vond het zo erg voor de slachtoffers en had met ze te doen, zei hij in maart, en nu dit.”

Zo’n betalingsregeling kan tot acht maanden na de uitspraak getroffen worden. Het niet betalen „staat in schril contrast met zijn mooie woorden in maart en zorgt ervoor dat de slachtoffers de zaak nog steeds niet kunnen afsluiten, het ettert maar door”, verzucht de raadsvrouw. „Het is net een slechte aflevering van Baantjer: de dickpic en de niet betaalde schadevergoeding.”

‘Römer heeft geen geld’

De Groningse nieuwswebsite heeft ook contact gezocht met de advocaat van Thijs Römer, Bénédicte Ficq. Maar zij wil niet reageren. Eerder liet ze al weten dat de acteur de schadevergoeding niet kan betalen. „Deze zaak heeft heel erg op de inkomsten gedrukt, het is niet een kwestie van niet willen, maar van niet kunnen. Hij kan het gewoon niet in één keer voldoen. Hij vindt dat heel vervelend, als hij het had kunnen betalen, had hij dat gedaan”, zei ze in mei tegen RTL Boulevard.

De hele zaak heeft hem niet ongeroerd gelaten. Zijn partner Igone de Jongh ging bij hem weg, nadat alle feiten over de zedenzaak naar buiten kwamen.

Reacties