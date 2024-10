Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Huizen ook volgend jaar weer duurder’

Ook in 2025 stijgen de prijzen van huizen verder, al zwakt de groei iets af vergeleken met dit jaar, verwachten economen van ABN AMRO. In hun rapport over de woningmarkt voorspellen zij een prijsstijging van koopwoningen van 8,5 procent in 2024 en 7 procent in 2025. Daarmee zijn de eerdere ramingen van de bank, stijgingen van 7,5 procent dit jaar en 5 procent volgend jaar, naar boven bijgesteld.

De woningprijzen worden vooral gestuwd door loonstijgingen en een dalende hypotheekrente. Hierdoor kunnen mensen meer geld lenen. „De concurrentie op de woningmarkt neemt hierdoor toe en er wordt weer vaker overboden”, zegt Philip Bokeloh, econoom Woningmarkt bij ABN AMRO. Ook het toegenomen vertrouwen van potentiële huizenkopers heeft volgens hem een opwaarts effect op de huizenprijzen.

Bestaande huizen stijgen sneller in prijs

Bokeloh merkt op dat bestaande huizen sneller in prijs stijgen dan nieuwbouwwoningen. „In combinatie met de lagere hypotheekrente worden nieuwbouwwoningen weer aantrekkelijker. Dit leidt ertoe dat meer gezinnen naar een nieuwbouwwoning doorstromen en hun bestaande woningen vrijkomen”, stelt de econoom.

Dit zorgt er ook voor dat meer woningen van eigenaar wisselen. Wel verwacht ABN AMRO dat dit effect volgend jaar grotendeels verdwijnt. Dit komt doordat de doorstroming naar nieuwbouw in de loop van 2025 waarschijnlijk stagneert bij gebrek aan nieuw opgeleverde woningen.

Overheidsdoelstelling nog uit zicht

Tot nu toe zijn zo’n 90.000 huizen in aanbouw genomen, die pas over één tot twee jaar worden opgeleverd. „Hierdoor blijft de overheidsdoelstelling van jaarlijks minstens 100.000 woningen erbij voorlopig nog uit zicht”, constateert Bokeloh.

Ondanks de hoge huizenprijzen vragen starters steeds vaker een hogere hypotheek aan, meldde Metro eerder.

ANP

Reacties