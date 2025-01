Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Smaakt dezelfde cola of Fanta anders in ander land? Ja, en hier komt dat door

Een koud, zoet en bruisend glas cola, cassis of sinas. Dat kan op z’n tijd best lekker zijn. En soms lekkerder als je het in een ander land drinkt. Of juist andersom, dat je de Nederlandse frisdrank mist als je op vakantie bent. Maar hoe kan dat? Dat dezelfde frisdrank in andere landen anders smaakt dan in Nederland?

Even over frisdrank gesproken: drink het niet te vaak. Dit is namelijk wat iedere dag frisdrank drinken met jouw lichaam doet. Frisdrank is een en al suiker. Deze diëtist en hoogleraar voeding stelde dat van alle ultra-bewerkte voeding, ze nooit frisdrank aanschaft. Een gezonder alternatief voor frisdrank is bijvoorbeeld de gefermenteerde drank kombucha.

Proeft dezelfde frisdrank anders in andere landen?

Maar een ‘glaasje prik’ op z’n tijd kan geen kwaad. Nu kan het zijn dat als jij een cola light in Amerika bestelt of een glas Fanta Lemon op een Spaans terras drinkt, je dit lekkerder vindt dan in Nederland. Ook de kleur van de frisdrank kan in het buitenland anders zijn en dat heb je je niet ingebeeld.

Radar vroeg het namelijk aan de producent van frisdrankgigant Coca-Cola, die ook producten als Sprite, Fanta en Dr. Pepper produceert. In Europa staan een aantal Coca-Cola-fabrieken. Wat betekent dat de cola die jij drinkt, geproduceerd wordt in de buurt van jouw locatie. Een woordvoerder van Coca-Cola vertelt dat de basisingrediënten en het productieproces in alle landen hetzelfde zijn. Maar volgens de woordvoerder kan het zijn dat de smaak van cola enigszins varieert.

Kleur en smaak aanpassen

Hoe dat kan? Temperatuur bij consumptie, andere voedingsmiddelen bij consumptie en de manier van bewaren zijn factoren die de smaak kunnen beïnvloeden. Ook laat Coca-Cola weten dat mensen smaak op verschillende manieren waarnemen.

„Voor wat betreft de andere producten van The Coca-Cola Company (zoals Fanta), heeft de Coca-Cola organisatie de smaak en samenstelling aangepast aan de smaak van de consument in het betreffende land waarbij uiteraard ook de lokale warenwettelijke eisen van belang zijn.”

De smaak en kleur wordt aangepast naar de lokale voorkeur. Zo valt te verklaren dat de Fanta in Spanje een diepere oranje kleur heeft en zoeter is dan Nederlandse Fanta, die meer geel is.

Voorkeur per land

Kortom, sommige frisdranken smaken wel degelijk anders in andere landen. Mede doordat sommige ingrediënten in het ene land wel zijn toegestaan en het andere niet. Daarnaast speelt dus ook de lokale voorkeur mee. De Fanta die wij in de supermarkt hebben, is dus de smaak en kleur die Nederlanders het meest bevalt.

Vorige Volgende

Reacties