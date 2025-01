Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na Gen Alpha is daar Gen Beta: dit is wat onderzoekers van deze generatie verwachten

Een nieuwe generatie is opgestaan. Of nou ja, ze hebben een naam gekregen. Na Gen Z en Alpha is daar nu namelijk Gen Beta. En hoewel deze generatie vanaf 2025 wordt geboren, voorspellen onderzoekers wat hen zal gaan kenmerken.

De boomers, Gen X, millennials, Gen Z, Gen Alpha en anno 2025 voegen we daar dus ook Gen Beta aan dit rijtje toe. Generatie Alpha was de jongste generatie tot nu toe. Hoewel definities van exacte jaartallen van zo’n generatie soms wat uiteen lopen, kenmerkte Alpha zich als een generatie die geboren is tussen 2010 en 2024.

Verschillen in generaties

Generaties worden bepaald op basis van hun gedeelde vormende ervaringen, zoals de grote gebeurtenissen die ze meemaken, net als de technologische en sociale verschuivingen, schrijft Huffpost aan de hand van data van het Pew Research Center. Een generatie bestaat overigens niet altijd uit dezelfde hoeveelheid jaren. Het gaat dus echt om de gebeurtenissen die een periode definiëren.

Generaties worden vaak geïdentificeerd door bepaalde kenmerken en stereotypen. We zetten een aantal bekende even voor je op een rijtje. De babyboomers werden bijvoorbeeld geboren tussen 1946 en 1964. Zij worden geassocieerd met een sterke arbeidsethos en toewijding aan hun carrière. Millennials, geboren tussen 1981 en 1996, staan ​​bekend als generatie die in aanraking kwam met nieuwe technologie en om het later starten van gezinnen dan voorgaande generaties (waarbij verschillende factoren een rol spelen). Pew Research Center concludeerde dat Generatie Z de meest raciaal en etnisch diverse generatie is.

Wat verwachten onderzoekers van Gen Beta

De baby’s die in 2025 worden geboren, behoren tot de Beta-generatie. Het zal enige tijd duren om meer te weten te komen over de verschillende kenmerken van deze generatie. Onderzoekers en wetenschappers doen echter wel al een aantal voorspellingen en verwachtingen over deze generatie.

Jason Dorsey, schrijver en generatieonderzoeker, sprak eerder tegen NBC News dat klimaatverandering een groot en belangrijk thema voor Gen Beta zal zijn.

Van Gen Beta wordt verwacht dat zij tussen 2025 en 2039 worden geboren. Sociaal analist en demograaf Mark McCrindl, die onderzoeksorganisatie McCrindle oprichtte, wordt gezien als de bedenker van Gen Alpha. Volgens het onderzoeksinstituut zal Gen Beta in 2035 16 procent van de wereldbevolking uitmaken. Deze generatie zal leven in een tijdperk waarin AI, oftewel kunstmatige intelligentie, en automatisering volledig zijn ingebed in het dagelijks leven – van het onderwijs en werkplekken tot gezondheidszorg en entertainment, aldus het onderzoeksbureau.

Opgevoed door Millennials en Gen Z’ers

Volgens McCrindle wordt deze generatie opgevoed door Millennial- en oudere Gen Z-ouders, van wie velen in hun opvoeding prioriteit geven aan aanpassingsvermogen, gelijkheid en milieubewustzijn. „Dit zal ertoe leiden dat Gen Beta meer mondiaal gericht, gemeenschapsgericht en collaboratief zal zijn dan ooit tevoren. Hun opvoeding zal het belang van innovatie benadrukken, niet alleen voor het gemak, maar ook voor het oplossen van de dringende uitdagingen van hun tijd.”

