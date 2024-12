Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer voorstanders inkomensafhankelijke zorgpremie, maar wat betekent dat voor jou?

„De nominale zorgpremie is niet langer houdbaar”, aldus Aad de Groot, bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar. Volgens De Groot is de huidige zorgpremie te duur en zijn er te veel mensen met betalingsproblemen. Zijn oplossing? Een volledig inkomensafhankelijke zorgpremie.

En hij is niet de enige die dat een goed idee vindt: uit onderzoek van vergelijkingswebsite Zorgverzekeringwijzer.nl blijkt dat 58,4 procent van de Nederlanders voorstander is van een volledig inkomensafhankelijke zorgpremie.

Zorgpremie

De vergelijkingssite ondervroeg deze maand 3.366 Nederlanders, waarvan bijna 60 procent aangaf voorstander te zijn om de zorgpremie volledig inkomensafhankelijk te maken.

Maar hoe zou dit eruit gaan zien, als dit daadwerkelijk zou gaan gebeuren? Met het huidige systeem, gaan Nederlanders volgend jaar 158,72 euro aan zorgpremie betalen. Als de zorgpremie volledig inkomensafhankelijk wordt, zullen de verschillen enorm zijn.

Uit een berekening van de vergelijkingssite blijkt dat iemand met een minimum inkomen van tweeduizend euro bruto per maand, dan slechts 32 euro aan zorgpremie zal betalen. Daar tegenover staat dat iemand met een inkomen van 8 duizend euro of meer, maar liefst 671 euro per maand betaalt.

Bij een volledig inkomensafhankelijke zorgpremie zou zorgtoeslag waarschijnlijk niet meer nodig zijn, omdat iedereen een premie betaalt die past bij zijn of haar inkomen. Dit zou administratieve lasten kunnen verminderen en het systeem vereenvoudigen.

Via een tool van Zorgverzekeringwijzer.nl kun je zelf berekenen wat jij zou gaan betalen als de zorgpremie volledig inkomensafhankelijk wordt.

Huidig systeem

Maar hoe verschilt dit systeem precies met het huidige systeem? Op dit moment werkt Nederland enkel met een inkomensafhankelijke bijdrage. Hierbij geldt een maximumbedrag aan de te betalen premie.

Het maximumbijdrageloon voor 2025 is vastgesteld op 75.864 euro. Voor iemand met een bruto-inkomen van 46.500 euro betekent dit dat 5,62 procent van het inkomen wordt afgedragen als inkomensafhankelijke premie. Dat komt neer op 2.613,30 euro per jaar, plus de kosten van de afgesloten zorgverzekering (gemiddeld 158,72 euro per maand in 2025). In totaal betaal je dan in de huidige situatie 4517,94 euro per jaar.

Voorstanders

Uit het onderzoek blijkt dat vooral jongeren en gepensioneerden grote voorstanders zijn van een volledig inkomensafhankelijke zorgpremie. Alleen in de leeftijdsgroepen 36-45 en 46-55 waren er meer tegenstanders dan voorstanders.

Inkomensafhankelijke zorgpremie 2025

Maar ook bijvoorbeeld kamerlid Julian Bushoff liet eind oktober al in een gesprek met Tijs van den Brink weten dat het beter moet. Als voorbeeld noemde hij dat het niet kan dat iemand die tweehonderdduizend euro verdient, net zoveel betaalt aan zorgpremie, als iemand die 70 duizend euro verdient.

Maar die inkomensafhankelijke zorgpremie, zou die er ooit echt komen? Het was een belangrijk speerpunt van de VVD en de PvdA in 2012. Dat jaar werd een vergelijkbaar wetsvoorstel ingediend, maar dit strandde uiteindelijk in de Tweede Kamer. Of deze verandering er daadwerkelijk komt, blijft daarom de vraag.

