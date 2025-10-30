Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Krapte op arbeidsmarkt daalt: in deze sectoren zijn nog de meeste vacatures

De arbeidsmarkt koelt iets af. Voor het eerst in vier jaar telt Nederland meer werklozen dan vacatures. Het aantal vacatures nam in het derde kwartaal met tweeduizend af. Tegelijkertijd kwamen er 13.000 werklozen bij.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Spanning arbeidsmarkt loopt terug

Voor elke 100 werklozen zijn er nu 97 openstaande vacatures. De meeste vacatures zijn in de handel, de zorg en de zakelijke dienstverlening. Deze drie bedrijfstakken zijn goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures. Eerder schreef Metro al over de problemen en tekorten in de zorg.

In de meeste bedrijfstakken zijn ongeveer evenveel vacatures als een kwartaal eerder. In de financiële dienstverlening, cultuur, recreatie en overige diensten, ICT, uitzendbureaus, de handel, vervoer en horeca daalden het aantal openstaande vacatures. In de landbouw en visserij, het openbaar bestuur en de zorg kwamen er juist banen bij.

⛑️ Hoogste en laagste vacaturegraad De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers. De bedrijfstak met de hoogste vacaturegraad bleef de bouw. De vacaturegraad in het onderwijs is, al langere tijd, het laagst.

Met name het werk voor zelfstandigen nam af. Eén op de vijf zzp’ers overweegt te stoppen door de verscherpte handhaving op schijnzelfstandigheid, bleek eerder al. In het derde kwartaal waren er ruim 1,5 miljoen zelfstandigen, 33.000 zelfstandigen minder dan een kwartaal eerder. Die daling werd al ingezet in het eerste kwartaal.

Nog steeds veel openstaande vacatures

Historisch gezien gaat het met 387.000 stuks nog steeds om heel veel openstaande vacatures, nuanceert CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Maar er is toch wat veranderd: tijdens de vacaturepiek in 2022 waren er voor elke 100 werklozen gemiddeld nog ruim 140 vacatures. De spanning op de arbeidsmarkt loopt dus terug.

Van Mulligen heeft de indruk dat Nederland een beetje aan de grens zit van wat mogelijk is met de arbeidsmarkt. Bedrijven lijken de laatste tijd minder vacatures uit te zetten, omdat ze het gevoel hebben dat er toch geen geschikte sollicitanten zijn. „De rek is eruit. Bijna iedereen die kan en wil werken, doet dat ook.”

Toename werkloosheid

De werkloosheid laat juist een kleine toename zien. In het derde kwartaal waren 399.000 mensen werkloos, 3,9 procent van de beroepsbevolking. Hiermee is de werkloosheid hoger dan een kwartaal eerder, toen het nog om 386.000 werklozen en 3,8 procent ging.

Van Mulligen zegt dat deze toename onder meer komt doordat er iets meer mensen op zoek zijn gegaan naar werk. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die langere tijd niet deelnamen aan de arbeidsmarkt. Zij hebben misschien minder goede papieren of ervaring en daarom niet direct een baan gevonden, verklaart de econoom.

De cijfers illustreren het belang van een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Verdere economische groei zal anders moeilijk zijn, geeft Van Mulligen aan. Andere kenners hebben er eerder op gewezen dat Nederland daarvoor waarschijnlijk parttimers zal moeten prikkelen meer uren te gaan draaien. In Nederland werken relatief veel mensen die niet fulltime aan de slag zijn.

Afname verschilt per sector

Indeed, naar eigen zeggen ’s werelds grootste vacaturesite, merkt ook dat het aantal vacatures terugloopt. „Elk kwartaal is de daling beperkt, maar opgeteld over het afgelopen jaar zien we toch een duidelijke beweging”, stelt bestuurder Stan Snijders van Indeed Benelux.

Volgens de site is de afname het grootst in sectoren met veel digitaal of kantoorgericht werk, zoals marketing of de bankensector. Daarentegen stijgt het aantal vacatures in bijvoorbeeld de bouw en verpleging nog wel. „Vooralsnog zijn extra handjes in die sectoren meer dan gewenst”, aldus Indeed.

