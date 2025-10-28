Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zó rijk zijn de rijkste Nederlanders

De jaarlijkse Quote 500-lijst met de rijkste Nederlanders van zakenblad Quote is uit. Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken is met een vermogen van ruim 12 miljard euro nog de onbedreigde nummer 1, maar de nieuwe nummer 2 Remon Vos komt wel dichterbij.

Het totale vermogen is bijna 273 miljard euro. Het vermogen van de vijfhonderd rijkste Nederlanders is afgelopen jaar hard gegroeid. Gezamenlijk werden zij bijna 8 procent rijker, duidelijk meer dan de kleine 5 procent van een jaar eerder. Wie zijn of haar eigen naam in de lijst wil terugzien, moet minimaal 140 miljoen euro bezitten. Het aantal miljardairs bleef met 52 stabiel.

Top vijf van jaarlijkse Quote 500-lijst

De Carvalho-Heineken werd 1,7 procent rijker, ondanks dat ze geen actieve rol binnen het wereldwijde bierconcern heeft. Vastgoedondernemer Vos liet zijn vermogen met ruim 18,3 procent groeien tot iets meer dan 7 miljard euro. Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg daalde een plekje door een stagnatie van zijn vermogen op 7 miljard.

Op nummers vier staan Gérita en Inge Wessels, de dochters van bouwtycoon Dik Wessels, met 6,5 miljard (plus 20,4 procent). Wijand Pon, goed voor 5 miljard, is bekend als importeur van Volkswagens en andere bolides en kreeg er 11,1 procent bij.

Vooral crypto- en AI-ondernemers werden rijker

In bijna alle sectoren werden de multimiljonairs veel rijker, maar volgens Quote vielen crypto- en AI-ondernemers op. Zo kwam de 39-jarige Douwe Kiela, tweeënhalf jaar na het oprichten van zijn bedrijf Contextual AI, met een vermogen van 200 miljoen euro de lijst binnen. Volgens het zakenblad duurde het vroeger nog decennia of zelfs generaties om een groot vermogen op te bouwen.

De hoogste nieuwkomer is techondernemer David Wyler, die debuteert met een vermogen van 1 miljard euro. John en Marius Jansen waren de grootste stijgers na de verkoop van hun cryptobedrijf Deribit aan het Amerikaanse Coinbase. Zij verdrievoudigden hun vermogen bijna, tot 1,7 miljard euro.

Els Blokker verloor met ruim 700 miljoen euro het meest. Zij moest een groot deel afstaan na een strijd met haar twee zoons over de nalatenschap van haar man Jaap Blokker, die een groot vermogen opbouwde met de gelijknamige winkelketen. Naast haar waren nog 38 van de vijfhonderd noteringen voor vrouwen.

Meerdere BN’ers in lijst rijkste Nederlanders

Max Verstappen (28) is op de 264e plek de jongste Nederlander in de lijst. Hij racete 260 miljoen euro bij elkaar. Na het behalen van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 groeide zijn vermogen met bijna een kwart. Verstappen stond in 2022 op de lijst als de jongste BN’er ooit.

De autocoureur is overigens niet de hoogst genoteerde bekende Nederlander, want dat is mediamagnaat John de Mol met 2 miljard euro. De Mol heeft zijn vermogen deels te danken aan zijn mediabedrijf Talpa Network. Talpa publiceert sinds 2012 geen jaarverslagen meer. Het bedrijf tuigt ieder jaar een juridische constructie op om de jaarcijfers niet te hoeven publiceren, ontdekte Het Financieele Dagblad in januari. Naast Talpa investeert De Mol in boekingsplatform Showbird en navigatiebedrijf TomTom.



Andere BN’ers in de lijst zijn onder meer Joop van den Endo (1,6 miljard), de familie Van Oranje-Nassau (1,5 miljard). Reinout Oerlemans (240 miljoen) en DJ Tiësto (215 miljoen).

Reacties