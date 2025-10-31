Deel dit artikel: Share App Mail Pin

ProRail na bizar ongeluk: ‘Rijd door de slagboom heen, liever dat dan…’

Een volle intercity is gisteren gecrasht op een vrachtwagen vol peren, die klem kwam te staan toen de slagbomen dichtgingen. Spoorbeheerder ProRail en transportorganisatie TLN waarschuwen nu dat je in zo’n geval beter door kunt rijden. „Liever schade aan een slagboom dan een mensenleven in gevaar.”

De truck en de trein botsten gisterochtend op elkaar in het Gelderse Meteren. Bij het ongeluk zijn vijf mensen lichtgewond geraakt. Het gaat om passagiers en de chauffeur van de vrachtwagen die op de overweg aan de Bredestraat is aangereden. Volgens de NS zaten zo’n tweehonderd mensen in de trein.

Beelden van het ongeluk

ProRail heeft beelden van het ongeluk verspreid, je ziet ze boven het artikel. „Om bewustwording te vergroten en het gedrag bij overwegen te verbeteren”. Te zien is hoe de vrachtwagen de beveiligde overweg niet direct kan passeren door een tegenligger. Bij het achteruitrijden gaan opeens de slagbomen dicht, waardoor het voertuig klem komt te zitten. De chauffeur rijdt niet door de slagboom, maar blijft staan. De aankomende trein ramt vervolgens hard de achterkant van de truck.

Na het ongeluk ontstond een ravage. Volgens ProRail is de schade „ongelofelijk groot” en moet er een kilometer aan spoor en wissel worden vernieuwd. Dit heeft gevolgen voor het treinverkeer (zie kader).

🚅 Gevolgen voor het treinverkeer Door de aanrijding kunnen tussen Geldermalsen en Den Bosch tot zeker in de nacht van zaterdag op zondag geen treinen rijden. Eerder was nog de verwachting dat de treinen vanochtend weer zouden rijden, maar er is meer tijd nodig om het spoor te herstellen. Reizigers kunnen omreizen via Arnhem of Rotterdam, zegt de woordvoerder. Ook rijden er bussen tussen Geldermalsen en Den Bosch.

Advies van ProRail na ongeluk

Het voelt misschien tegennatuurlijk, maar ProRail raadt bestuurders aan om in zo’n geval toch door de slagbomen te rijden. „Liever schade aan een slagboom dan een mensenleven in gevaar. Als je vaststaat tussen de bomen: rij door”, zo luidt de aanbeveling. De slagbomen zijn speciaal ontworpen om af te breken en stoppen een voertuig niet, aldus ProRail. Die ziet liever schade aan een slagboom dan een gewonde of erger.

Het advies om in zo’n geval door te rijden, geldt ook voor beroepschauffeurs op landbouwvoertuigen, bussen en andere grote voertuigen.

In 2023 had een treinongeluk een fatale afloop. Een trein die vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag ontspoorde door een botsing met bouwmaterieel op het spoor. Tijdens de ramp raakten meerdere mensen gewond en viel er ook een dode. Meerdere inzittenden van de ontspoorde trein vertelden bij NPO Radio 1 hoe zij het drama hebben ervaren.

