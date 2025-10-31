Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Naar het Brabant en Ubbergen van Rob Jetten: ‘Hij tuinierde in pak’

Eerst zagen zij dat hun plaatsgenoot bijna De Slimste Mens won en een paar weken later maakt hij grote kans om premier van Nederland te worden: Rob Jetten. Genoeg om trots op te zijn in Ubbergen in Gelderland, zou je zeggen. Dat geldt uiteraard ook voor zijn geboorteprovincie Brabant.

Het is een bekende journalistieke insteek: kijken waar een persoon in het nieuws vandaan komt en hoe de mensen hem of haar daar kennen. Zo nam ook Nieuws van de Dag (SBS6) gisteren een kijkje in het Ubbergen van Rob Jetten, die overigens in Veghel geboren werd en in Brabant opgroeide. Verslaggever Jeroen Holtrop sprak daar mensen aan op straat.

Rob Jetten en Geert Wilders nek aan nek

En natuurlijk is Rob Jetten, fractieleider in het (verkiezings)nieuws. Hij is met zijn partij samen met de PVV van Geert Wilders de grootste geworden na de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. Wilders en/of Rob Jetten staat een moeilijke coalitie-puzzel te wachten. We moeten nog even wachten op wie nou werkelijk de grootste is, want de twee politieke partijen gaan nek aan nek. De winst lijkt overigens wel de kant van D66 op te vallen. Hier kun je lezen wanneer we de definitieve uitslagen mogen verwachten.

D66 steunt het verzoek van de PVV om het begin van de verkenningsfase uit te stellen, liet een woordvoerder van de partij gisteren weten. PVV-leider Geert Wilders wil dat de lijsttrekkers pas een verkenner aanwijzen als er definitief duidelijkheid is over de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

De straat op in Ubbergen

„Ik vind het wel een goed iets”, zegt een vrouw in Ubbergen over de mogelijke of bijna zekere winst van Rob Jetten. „Ik heb niet op hem gestemd, maar ik vind het wel een redelijk alternatief.” Een andere dame stemt al jaren op D66-vrouwen. „Maar omdat ik de anderen niet zo goed kende, heb ik deze keer op Rob gestemd.” In Ubbergen mogen ze natuurlijk Rob zeggen.

Veel leuker dan zulke meningen zijn natuurlijk wat verhalen van vroeger, als het om zo’n man in het nieuws gaat. En die kreeg Nieuws van de Dag – je ziet het in de video hierboven – ook te horen. De directeur van het Udens College, de middelbare school van Rob Jetten, weet dat hij „altijd al heel actief was bij de debatcultuur die wij toen al hadden”. Zijn lievelingsvak? „Ik vermoed Nederlands.”

Een Ubbergse zag Rob Jetten met zijn toenmalige vriend in pak in de tuin werken. „Ze waren in een keurig pak struiken aan het verplaatsen. Ik dacht nog: jullie moeten andere kleren aantrekken, maar ja.”

Reacties