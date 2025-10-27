Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Naema: ‘Net meer dan 300 euro op mijn spaarrekening’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Naema (26) wil graag financieel volwassen zijn, maar een goedgevulde spaarrekening heeft ze niet.

Naam: Naema (26)

Beroep: klantadviseur bij een verzekeraar

Woonsituatie: huurt een appartement in Rotterdam, woont alleen

Netto inkomen: ongeveer 2400 euro per maand

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment iets meer dan 300 euro. Dat is niet bijster veel, zeker niet als ik kijk naar wat ik verdien en wat er maandelijks uitgaat. Ik hou genoeg over om te kúnnen sparen. Probleem is dat ik altijd een nieuw excuus vind om iets aan te schaffen, van kleding tot aan schoenen. Dat gaat dan alleen weer niet samen met sparen.”

Een beetje living on the edge, dus?

„Zo zou je het kunnen noemen. Ik ben blij dat ik geen geldzorgen heb, in de zin dat ik mijn vaste lasten kan betalen, maar tegelijkertijd weet ik dat één financiële tegenslag meteen een probleem kan worden. Helemaal nu er op mijn werk een reorganisatie is aangekondigd. Hoe en wat is nog niet duidelijk, niemand weet wat het gaat betekenen. Maar ik baal nu wel: waarom heb ik niet meer gespaard? Het voelt ongemakkelijk om zo weinig achter de hand te hebben. Financieel ben ik gewoon kwetsbaar. Toch heb ik te weinig ruggengraat om daadwerkelijk een goede buffer op te bouwen. Ik bevind me een beetje in een soort chronische struisvogelmodus.”

Hoeveel spaar je nu per maand?

„In principe tweehonderd euro, dat bedrag gaat automatisch van mijn rekening. In de praktijk staat het daar zelden lang op. Deze maand wilde ik bijvoorbeeld een dikke winterjas kopen, en uiteindelijk werden het zelfs twee jassen – een tussenjas én een dikke winterjas. Kosten: 250 euro. Redelijk impulsief, helemaal omdat ik een paar weken geleden ook al voor 200 euro naar de kapper ben geweest. En zo gaat het elke keer weer.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja dus, veel te vaak. Ik heb ook altijd wel een reden en het voelt vaak logisch. Omdat ik hard heb gewerkt, een zware dag heb gehad en mezelf wat gun. Achteraf voel ik me vaak schuldig. Ik wil graag financieel volwassen zijn, maar mijn gedrag past daar helemaal niet bij.”

Heb je daarnaast nog schulden en zo ja, maak je je zorgen over die schuld?

„Een studieschuld van ongeveer 5000 euro. Dat is niet enorm, maar hij zingt wel rond in mijn achterhoofd.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Aan alles wat met verzorging en uiterlijk te maken heeft. Nieuwe kleding, kappersbezoeken, de pedicure. Het is weliswaar zelfzorg en ik vind dat oprecht belangrijk, alleen: dat nieuwe is er ook zo snel weer af. Een ander kapsel went snel, net als een nieuwe outfit. Dan heb ik het misschien tien keer gedragen en wil ik alweer iets anders. Dat gat in mijn hand vind ik ronduit irritant.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Sparen moet voor mij de norm worden, een soort tweede natuur. Het moet niet voelen als gedoe. Maar ik heb ook weinig keuze, nu mijn baan misschien op de tocht staat. Bovendien ga ik richting de 30: het wordt tijd dat ik me verantwoordelijker ga voelen richting de toekomst.”

Wat is je beste financiële tip?

„Die komt niet van mezelf, maar een vriendin kwam ermee: zet je spaargeld op een rekening waar je niet makkelijk bij kunt. Dan wordt dat heen en weer overboeken ook een stuk lastiger. Ik denk er zelf over na, misschien gaat dat me wel helpen om die geldstromen een beetje in te perken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

