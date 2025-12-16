Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland telt voor het eerst meer ouderen dan jongeren

In Nederland wonen voor het eerst meer ouderen dan jongeren. Ongeveer 3,76 miljoen mensen zijn 65 jaar of ouder, terwijl er bijna 3,72 miljoen mensen van jonger dan 20 zijn. Statistiekbureau CBS zegt dat dit zowel door vergrijzing als door migratie komt.

Het CBS heeft ook ongeveer een halve eeuw vooruitgekeken. Volgens de prognose heeft Nederland rond 2070 waarschijnlijk ruim 20,6 miljoen inwoners. Dat komt overeen met eerdere berekeningen. Iets minder dan 5,4 miljoen van hen zullen 65 of ouder zijn, terwijl bijna 4,1 miljoen mensen dan jonger dan 20 zijn, schat het bureau.

Er zijn niet alleen meer ouderen, maar ze worden ook ouder. Momenteel zijn er ruim 900.000 mensen van 80 jaar of ouder, en dat loopt in de komende decennia waarschijnlijk op tot zo’n 2,1 miljoen. In diezelfde periode stijgt het aantal 99-plussers vermoedelijk van ongeveer 4400 naar ruim 38.000.

Moeilijk voorspellen

De groep tussen de jongeren en ouderen in zit in de werkzame leeftijd. Hun belastinggeld betaalt het onderwijs voor jongeren en de zorg voor ouderen. Momenteel is 59 procent van de bevolking 20 tot 65 jaar oud. Over ongeveer 15 jaar is dat gedaald naar 55 procent.

Het exacte aantal inwoners rond 2070 is heel moeilijk te voorspellen. Het aantal zou kunnen uitkomen op 17,5 miljoen. Dat is minder dan de ongeveer 18,1 miljoen inwoners van nu. Maar het aantal mensen in Nederland zou ook kunnen oplopen tot bijna 24 miljoen.

Migratie

Het CBS verwacht dat er in de komende decennia meer baby’s worden geboren dan er mensen overlijden. Nu is dat nog andersom.

Hoe snel het aantal mensen in Nederland groeit, hangt ook af van migratie. Mensen verhuizen naar Nederland om te komen werken of om asiel te vragen, terwijl anderen juist terugkeren naar het land waar ze vandaan kwamen. Het CBS verwacht dat de immigratie in de komende jaren afneemt en de emigratie toeneemt. Ook dan komen er waarschijnlijk wel meer mensen binnen dan er vertrekken, maar het verschil wordt kleiner.

ANP

