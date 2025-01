Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Onze straat won de loterij, maar wij hadden geen lot’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 43-jarige Remy, die zichzelf wel even achter de oren krabde toen hij geen lot had en zijn straat de loterijprijs won.

Naam: Remy (43)

Beroep: zelfstandig IT-specialist

Netto inkomen: 5000 euro

Woonsituatie: getrouwd, een dochter (4)

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn vader had een eigen zaak en werkte hard – hij was altijd ’s avonds en in het weekend in de weer. Mijn moeder bleef thuis, zoals dat veelal ging in de jaren tachtig en negentig. Ik heb een fijne jeugd gehad waarin ik niks tekort ben gekomen, want de zaken gingen goed bij mijn vader. Ik heb daardoor wel gezien dat je het meest bereikt door hard te werken. Zo ben ik uiteindelijk ook mijn eigen bedrijf begonnen.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Ik vind geld belangrijk om te hebben en ik geef het ook echt wel uit, maar niet aan dingen die ik niet nodig vind. Zo zou mijn vriendin bijvoorbeeld een aanpassing in onze keuken willen; een quooker, die hebben we er niet in laten zetten toen we dit huis kochten. Dat vind ik dan onzin, want een luxeproduct: je kunt ook gewoon een waterkoker aanzetten. Neemt ze me niet altijd in dank af, haha. Maar ik vind het zonde om daar een paar honderd euro, soms zelfs duizend, aan te spenderen. Al heb ik ook weleens spijt van dingen die ik níet heb gekocht, hoor.”

Zoals?

„In beginsel vind ik meedoen aan een loterij geldklopperij. Ik heb het ook niet per se nodig, want mijn gezin en ik hebben het goed, plus de kans dat je er iets mee wint is natuurlijk superklein. Het verschilt wel een beetje per loterij hoor, want een Staatslot wordt hier nog weleens aangeschaft. Maar zo’n loterij waarbij je meedoet met je postcode, en je dus een soort ‘peer pressure’ voelt om maar mee te doen omdat je buren anders wel iets winnen en jij niet, dat vind ik zoiets stoms. Totdat het ons dus overkwam, vorig jaar, niet gelogen. Die postcode prijs viel op onze straat en wij visten achter het net.”

Ai… hoe pijnlijk was het?

„Nou, er werd twee miljoen over onze straat verdeeld. Dus het had best een leuke prijs kunnen zijn. En ja, ik kreeg natuurlijk ook een hoop ‘medelijden’ vanuit vrienden en kennissen, ze vonden het zuur voor ons. Mijn vriendin was in eerste instantie ook not amused. Waarom ik toch zo rigide was hierin, en nooit eens normaal meedeed, zoals andere mensen. Maar dat gaat me dan weer te ver, want wij hebben het totaal niet slecht. Ze bood er later ook haar excuses voor aan. We worden ook niet opeens wel lid nu. Maar inderdaad, het had een leuk appeltje voor de dorst kunnen zijn.”

Vind je het ook belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, ik moet ook wel als ondernemer. Als ik door ziekte niet kan werken, moet ik wel de vaste lasten kunnen blijven betalen. Gelukkig heeft mijn vriendin ook een goede baan, dus ik draag die last niet alleen, maar onze spaarpot is goed gevuld met iets van 30.000 euro.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Handig is het wel, maar ik word er niet gelukkiger van dan ik nu al ben. Ik realiseer me dat het een heel ander verhaal is als je weinig te besteden hebt en de eindjes aan elkaar moet knopen. Dan kan 1000 euro een flink bedrag zijn.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Die vraag durf ik dan wel weer met ‘ja’ te beantwoorden. Want ik ben wel gelukkig met het leven dat ik nu heb. Dat ik zonder nadenken spullen kan kopen, niet hoef op te letten bij welke supermarkt welk product het goedkoopst is. Het lijkt me heel vervelend als je daarin specifieke keuzes moet maken. Ik denk dat op het moment je alles kunt doen wat voor jou belangrijk is en je geen verdere geldzorgen hebt en je leven in balans is, het je dan gelukkig maakt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

