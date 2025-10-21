Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rob Jetten: ‘Aanval van Frans Timmermans was een beetje kansloos’

Tijdens het RTL-verkiezingsdebat zondagavond haalde Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) fel uit naar Rob Jetten (D66). Laatstgenoemde schoof gisteravond aan bij SBS-talkshow Vandaag Inside (waar Wilders onlangs ook te gast was, je ziet Jetten en Wilders hierboven). Jetten erkende dat hij zijn verkiezingsplannen beter had moeten uitleggen, maar noemde de aanval ook ‘kansloos’.

Timmermans beschuldigde in het RTL-debat Jetten ervan te „jokken” over het toelaten van nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld tegen kanker, aan het basispakket dat wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Jetten heeft inderdaad tegen het Centraal Planbureau (CPB) doorgegeven geen nieuwe behandelingen toe te willen voegen aan het basispakket. Volgens het CPB levert dat in 2030 500 miljoen euro op, en kan de winst op de lange termijn oplopen tot 7,7 miljard euro. Als D66 niet had doorgegeven het basispakket te willen bevriezen, had het financiële plaatje van de partij er anders uitgezien.

Rob Jetten bij Vandaag Inside

„Ik vond die aanval op mij een beetje kansloos”, zegt Jetten bij Vandaag Inside. „Niemand gelooft toch dat ík de grote vijand van Timmermans ben? Je zou denken dat je met progressieve krachten rondom het midden samen optrekt.” Op het partijcongres lonkte D66 zelf juist naar GroenLinks-PvdA.

VI-mannen Wilfred Genee en Johan Derksen denken vooral dat Timmermans de hete adem van D66 in zijn nek voelt. In de laatste peiling van Ipsos I&O heeft GroenLinks-PvdA 22 virtuele zetels en D66 18, 4 meer dan de week daarvoor. Timmermans denkt nog altijd dat zijn partij de grootste wordt, zei hij gisteren bij Goedemorgen Nederland. Ook stelde hij dat D66 ‘helaas’ naar rechts is opgeschoven en dat de stijging van die partij te maken heeft met het optreden van Jetten in de populaire tv-quiz De Slimste Mens.

‘Hadden we beter moeten uitleggen’

Jetten ontkent bij Vandaag Inside dat D66 wil korten op het toelaten van nieuwe medicijnen, iets wat de sociaalliberalen dus wel hadden doorgegeven aan het CPB. Dat had Jetten tijdens het debat misschien iets beter uit moeten leggen, verklaart hij.

Volgens de partijleider willen de sociaalliberalen wel nieuwe medicijnen en behandelingen toelaten in het basispakket, mits verouderde behandelingen verdwijnen. „Wij zeggen: als je iets nieuws in het voorraadkastje wil stoppen, dan moet je er ook iets ouds uithalen. Anders wordt de zorg onbetaalbaar. Er zijn een hoop oude behandelingen die niet meer goed werken en wetenschappelijk niet goed bewezen zijn.”

Hij geeft toe: „In de doorrekening van het CPB staat het een beetje gek opgeschreven. Dat hadden we beter moeten uitleggen.”

