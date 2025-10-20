Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderneemster Jacky Swinkels draait een omzet van 1,5 miljoen, dit zijn haar tips

Wat begon met het verkopen van golfballen en houten kettinkjes, groeide uit tot een juwelenimperium met een omzet van 1,5 miljoen. Onderneemster Jacky Swinkels (35) legt uit hoe ze dit deed en geeft tips.

Ondernemen in het bloed

Ondernemen zit bij Swinkels al vanaf kleins af aan het in het bloed. Ze groeide op in een ondernemende familie en de ondernemerskoorts sloeg al op jonge leeftijd toe. „Ik was altijd nieuwsgierig naar mensen en avontuur en nam het voortouw bij sociale activiteiten en tijdens werk. Ik ben begonnen met ondernemen toen ik vijf jaar was. Ik verkocht golfballen aan de rand van een golfbaan. Zonder dat ik het zelf wist, was ik al een ondernemer. Toen ik 6 jaar oud was, begon ik met houten kettinkjes maken. En op mijn 25ste ben ik voor een stage naar Singapore verhuisd en ontdekte daar het echte ondernemerschap”, vertelt Swinkels aan Metro.

Sinds haar 19e is ze actief in de juwelenbranche. Ze volgde opleidingen in edelsteenkunde en trainingen bij juwelenhuizen. De allereerste keer dat ze een grote diamant verkocht, weet ze nog goed. „Ik verkocht een 2-karaats diamant aan een Amerikaanse klant. Dat was een enorm gaaf en spannend.” Ze is verslingerd aan juwelen. „Je verkoopt geen juweel, maar een verhaal of een gevoel. Je bent onderdeel van een bijzonder moment.”

Op haar 30ste besluit ze de stap te wagen naar zelf ondernemen, omdat ze de persoonlijke benadering in de branche miste. „Ik had een idee en dat heb ik samen met een strategisch adviseur uitgewerkt. Ik wilde graag iets vernieuwends doen. Na een jaar is byJACKY ontstaan.”

Swinkels koopt juwelen in, maar ontwerpt ze ook zelf. Een groot verschil met andere juweliers is dat ze geen fysieke winkels heeft, maar bij klanten thuis komt en evenementen organiseert. Bovendien waakt ze ervoor hetzelfde aanbod te hebben als anderen. „Onze collecties zijn uniek en vaak nauwelijks of niet ergens anders te verkrijgen in Nederland. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen en creëren van custom made juwelen.”

Risico’s nemen hoort erbij

Dit jaar viert Swinkels haar vijfjarig jubileum met haar bedrijf. Hoewel het loopt als een tierelier, maakte ook zij in haar ondernemerscarrière weleens beslissingen die verkeerd uitpakten. „Zonder fouten maken leer je niet.”

Swinkels heeft naar eigen zeggen een „just do it-mentaliteit”. Dat is zowel haar kracht als haar valkuil. Enerzijds denkt ze hierdoor in „mogelijkheden, kansen en oplossingen”, anderzijds is ze soms impulsief. Daardoor is ze af en toe te snel met beslissingen nemen, en wil ze ideeën vaak snel direct uitvoeren. „Daarna zie ik pas welke consequenties het heeft.”

Maar risico’s nemen is volgens Swinkels onlosmakelijk verbonden met het ondernemersvak. „Dat zorgt ook voor speciale momenten, die het ondernemen leuk en uitdagend houden.”

Flink prijskaartje

Een blik op de website leert dat het prijskaartje van haar juwelen niet mals zijn. Sommige juwelen lopen op tot in de tienduizenden euro’s. Is ze nooit bang dat de vraag ernaar in tijden van crisis wegvalt? „Niet per se”, antwoordt ze daarop. „Mensen investeren steeds vaker in juwelen en goud in deze tijden.”

Wel ziet ze dat tegenwoordig de focus vooral ligt op goud. Om klanten toch bij zich te houden, werkt ze hard. Ze denkt dat het geheim schuilt in het bieden van „kwaliteit en service” en „innovatie en vooruitlopen in de markt, zodat je je onderscheidt”.

Overigens is volgens haar een van de grootste misvattingen over de juwelensector dat juwelen áltijd duur zijn. „Voor alle prijzen zijn er opties.”

Tips voor ondernemers van Jacky Swinkels

Om succesvol te blijven als ondernemer, moet je volgens Swinkels de balans vinden tussen groei en ontwikkeling. Dat geldt zeker voor haar, omdat ze afhankelijk is van een kapitaalintensief product. Het is een kwestie van zoeken naar de „juiste basis en hierop verder bouwen”. „Hierom is het belangrijk om creatief te zijn en out of the box te denken.”

Beginnende ondernemers tipt ze om te zorgen dat je „een goed onderbouwd plan voor jezelf hebt.” En verder: „Weet goed van jezelf wie je bent, waar je wel of niet goed in bent en vraag om hulp.”

Tot slot deelt ze drie beste adviezen die ze ooit kreeg:

Volg je gevoel, dat laat je nooit in de steek. Verzamel de juiste mensen om je heen. Je kunt niet alles alleen, dus laat je goed adviseren. Doe dingen stap voor stap. Je kunt niet alles tegelijk en goede ideeën of acties kosten tijd.

