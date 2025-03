Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Ik heb een schuld van 10.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 32-jarige Larissa, die na de scheiding een eigen auto moest kopen en daardoor 10.000 euro schuld heeft.

Naam: Larissa (32)

Beroep: freelance communicatiespecialist

Netto maandsalaris: 4600 euro

Woonsituatie: huurwoning, gescheiden, één dochter

De Spaarrekening van Larissa

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Helemaal niks, nul. Mijn spaarrekening is leeg.”

Hoe komt dat?

„Ik heb de 5000 euro die ik had, eraf moeten halen omdat mijn partner en ik gingen scheiden. Bij de verdeling van de spullen kreeg hij de auto mee. Maar goed, ik heb óók een auto nodig – als freelance communicatiespecialist heb ik klanten in het hele land en ik moet daar veel voor reizen. En ik heb nog een dochter die ik naar de opvang moet brengen. Kortom, een nieuwe wagen was nodig. Tweedehands, maar wel een degelijk model – ik wil niet stil komen te staan langs de weg – dus koos ik voor een Volkswagen Polo uit 2020.”

En die kostte maar 5000 euro?

„Nee zeg, was dat maar zo. Die wagen kostte in totaal 15.000 euro, waarvan ik 5000 euro zelf heb ingelegd. De overige 10.000 euro heb ik van mijn broer geleend, met de afspraak dat ik het eind 2025 weer heb afbetaald, zonder rente. Een enorm gelukje, maar dat betekent wel dat ik 1000 euro per maand aan die auto moet betalen.”

Waar gaan je overige lasten naar uit?

„Mijn woonlasten zijn bij elkaar 1800 euro – de huur komt volledig voor mijn rekening nu mijn ex hier niet meer woont, de parkeerplaats in ons gebouw kost me 150 euro per maand. Dan nog de kinderopvang, 800 euro netto voor twee dagen en dan is er nog iets van 600 euro over dat uitgaat naar boodschappen en verzekeringen. Dus op papier is mijn salaris weliswaar hoog, maar dat zijn mijn lasten ook.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Balen, natuurlijk. Want niet alleen is mijn buffer weg, maar sparen is er ook niet bij. En ik hoorde afgelopen week op de radio dat de inflatie wéér enorm is gestegen en dan vooral op het gebied van eten en drank. Het leven wordt kortom steeds duurder en dat voel ik écht in mijn portemonnee.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Oké, daarin moet ik eerlijk zijn: ik bestel nog best wel vaak eten via Uber Eats of Thuisbezorgd: pokebowls, sushi, Surinaams… Ik ben er zo 75 euro per maand aan kwijt. Ik weet dat het decadent is, tegenstrijdig zelfs, en dat ik daarop zou kunnen bezuinigen, maar tegelijkertijd kost het me zoveel energie om alle ballen in de lucht te houden, dat ik aan het einde van de dag helemaal op ben en koken erbij inschiet.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Zodra die Polo is afbetaald, ben ik wel voornemens om 1000 euro per maand te gaan sparen. En er dan ook voor te zorgen dat ik het écht volhoud. Kijk, voorheen had ik een partner die bijdroeg aan ons financiële huishouden, dus had ik niet te noodzaak om substantieel meer te sparen dan ik nu wil gaan doen. Maar nu ik er alleen voor sta, merk ik daar direct de gevolgen van – zo’n auto had ik natuurlijk gewoon willen kopen zonder gedoe.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ondanks mijn financiële situatie is mijn tip: blijf niet bij elkaar omdat dat financieel handiger is, dat is geen goede basis voor een relatie. Maar zorg dus wel voor die buffer zodat er wat is om op terug te vallen. Dat wil ik mijn dochter later ook meegeven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

