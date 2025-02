Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Menno: ‘Ik hoop dat ik mijn hypotheek op tijd kan aflossen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 44-jarige Menno, die hoopt zijn hypotheek af te kunnen lossen vóór de rentevaste periode voorbij is.

Naam: Menno (44)

Beroep: IT’er

Netto maandsalaris: 4000 euro

Woonsituatie: samenwonend in een koophuis, een zoon van 5

De Spaarrekening van Menno

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Iets meer dan 40.000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Het is zeker een mooi bedrag, maar voor mij is het nog niet genoeg. Ik wil namelijk binnen nu en twee jaar mijn volledige hypotheekschuld afbetalen: een restbedrag van zo’n 80.000 euro. Dan zit ik nu op de helft, hoor ik je denken, en dat klopt natuurlijk ook. Maar het betekent niet dat ik in het komende jaar weer 40K kan sparen. Het leven is sinds de geboorte van mijn zoon zó duur geworden. Kinderopvang van duizenden euro’s per jaar, om maar wat te noemen.

Überhaupt een babyuitzet, kinderkamer, kleding, speelgoed, vakanties. Nu gaat hij weliswaar sinds kort naar de basisschool, maar komt er weer buitenschoolse opvang bij kijken. Een lager bedrag, maar nog steeds tientallen euro’s die ik liever had gespaard voor de hypotheek. Om maar niet te spreken over de inflatie die zo gigantisch is gestegen. Daar hield ik geen rekening mee toen ik mijn huis bijna tien jaar geleden kocht.”

Waarom ben je er zo op gebrand die restschuld af te lossen in deze tijd?

„Omdat ik dus een rentevaste periode van tien jaar heb vastgelegd. En mijn doel destijds was om de gehele hypotheek – toen 400.000 euro – af te lossen. Zo kreeg ik de laagste rente, destijds 2,2 procent. Het was vlak voor de huizengekte begon en de rentes nog verder kelderden, maar dit was al een ‘gelukje’. Maar goed, dan moest ik dat huis wel in tien jaar aflossen. En destijds had ik al die factoren, zoals onze zoon, nog niet meegenomen. Ja, we hadden een kinderwens en ik wist natuurlijk dat kinderen geld kosten, maar ik had niet verwacht dat ik nu nog 80.000 euro zou hebben openstaan – ik zette eerder in op 20.000 in deze fase. Maar goed, it is what it is.”

Maar je voelt de druk dus wel?

„Ja, want momenteel ligt de laagste rente hoger dan het percentage dat ik nu heb. En wie weet wat de markt gaat doen. Ik heb nu wel zeer lage hypotheeklasten van 300 euro per maand, maar als die lasten verdubbelen of nog zelfs hoger worden, dan schieten mijn maandlasten ook omhoog. En dat had ik niet voor ogen toen ik dit plan bedacht.”

Plus: je hebt geen spaargeld buiten die 40.000 euro om, of wel?

„Nee, er is nog wel een klein spaarpotje van 5000 euro. Maar dat is echt voor noodgevallen in huiselijke sfeer, om het maar zo te noemen. Een vaatwasser die stuk gaat, de auto die naar de garage moet… dat geld staat overigens op een spaarrekening waar ik iets meer dan 2,5 procent rente op ontvang. Die tip kreeg ik van een bekende en voor het eerst in jaren vond ik het de moeite om een aparte spaarrekening te openen – 2,5 procent is in deze tijd best een forse rente. Mijn geld staat niet stil op mijn betaalrekening, zeg maar.”

Vind je dat je goed kunt omgaan met geld?

„Ja, want ik ben behoorlijk gedisciplineerd omgegaan met dat aflossen de afgelopen jaren. Tegelijkertijd heb ik soms het gevoel dat geld in water verandert. Komt misschien ook door mijn vrouw, die tijdens gezinsuitjes ook altijd wel van een koffie hier of een etentje daar is. En hop, dan verdwijnt er zo weer 40 of 50 euro van onze rekening. Dat botst weleens, want ik geef liever helemaal niks uit, maar mijn vrouw wil zo nu en dan wat leuks kunnen doen. Ik zou liever nog wat meer controle willen, ik heb gewoon het gevoel dat ik soms word ingehaald door de werkelijkheid.”

Wat zou je het liefst aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nou, als die hypotheek is afgelost, geeft me dat wel een lading lucht. Dat zou echt een zorg minder zijn.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik ben er nog steeds wel voor om een zo kort mogelijke looptijd van dingen te hebben, want vaak ben je dan voordeliger uit. Maar calculeer eventuele onverwachte omstandigheden écht goed in – die kunnen je spaarplannen flink in de war gooien.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

