Supermarkten weigeren Tweede Kamer uitleg over hoge prijzen

De steeds duurder wordende boodschappen… we zijn het allemaal inmiddels wel een beetje zat, toch? Maar waarom blijven de boodschappen nou elke keer duurder en duurder worden? Supermarkten en levensmiddelenproducenten zouden deze week naar de Tweede Kamer komen om hier uitleg over te bieden, maar zien daar toch vanaf.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Joris Thijssen, die het initiatief nam voor het rondetafelgesprek, vindt de weigering „de arrogantie ten top” en „een schoffering van de volksvertegenwoordiging”.

Gesprek met de fractie geschrapt

De bedrijven waren door de commissie die gaat over economische kwesties uitgenodigd om uit te leggen waarom de prijzen van voedsel en andere producten vaak hoger liggen dan in buurlanden.

Maar alle genodigde bedrijven, waaronder supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Lidl, producenten Nestlé en Unilever en inkooporganisatie Everest hebben laten weten dat ze niet komen, meldt een woordvoerder van de grootste oppositiepartij. Het gesprek met de fracties is daarop geschrapt.

Praten met supermarkten hard nodig

Thijssen vindt een gesprek met de supermarkten hard nodig. Hij wijst erop dat „exact dezelfde producten in een Duitse of Belgische supermarkt soms maar de helft kosten. Iedere consument voelt het bij de kassa: de producten in de supermarkt zijn in no-time bizar hoog geworden. Als Tweede Kamer willen we uitleg: hoe komt dit en wie wordt hier gierend rijk over de rug van de consument?”

Het Kamerlid vindt dat de Kamerfracties het er niet bij moeten laten zitten en de bedrijven opnieuw een uitnodiging moeten sturen met „het dringende verzoek” om over dit onderwerp te komen praten.

Boodschappen dit jaar óók duurder

Want het onderwerp leeft, en dat doet het al jaren. Ook dit jaar zullen de boodschappen opnieuw duurder worden, berichtte Metro vorige week. Volgens ING-econoom Marten van Garderen zal het gaan om een stijging van een paar procent, waarbij het vooral gaat om voedsel.

