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Milou (35) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Financiële zekerheid is kortom een van de basisvoorwaarden voor een gelukkig leven’

Waar de een vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn, wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: Milou (35), die onder meer financiële inspiratie opdeed via een essay van Virginia Woolf.

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Naam: Milou (35)

Beroep: zelfstandig ondernemer

Woonsituatie: woont in een huurwoning en heeft een relatie, maar woont nog niet officieel samen

Netto-inkomen per maand: tussen de 3000 en 4000 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Niet, eigenlijk. Er werd thuis niet over geld gesproken. Ergens was dat ook een vorm van luxe, omdat geld kennelijk geen onderwerp was. Niet dat ik in een extreem welgesteld gezin opgroeide, maar we hadden het relatief makkelijk. Mijn vader was weliswaar zuinig, maar we hoefden ons nooit zorgen te maken – als we iets nodig hadden, hoefde niemand daarvoor krom te liggen.”

Het was dus geen onderwerp?

„Niet echt, nee. Ik heb het daar laatst nog met mijn moeder over gehad. Ik kende het concept dat je overgebleven geld – na aftrek van vaste lasten dus – op een spaarrekening zet, maar het zou zomaar kunnen dat ik dat op school heb geleerd. En als kind kreeg ik weleens een euro die ik in mijn spaarpot kon stoppen, maar verder deed ik daar weinig mee. Geld was gewoon geen onderwerp.”

Vind je dat achteraf fijn?

„Natuurlijk was het lekker dat mijn ouders geen geldstress hadden. Ik heb ook een hele gelukkige jeugd gehad, met veel muziek, theater en leuke dingen die we als gezin deden. Nu denk ik echter dat ik wél wat eerder had willen weten welke mogelijkheden er zijn om financieel voor jezelf te zorgen. Ik kan me zo voorstellen dat er in vermogende families beter wordt doorgegeven hoe je voor dat fortuin zorgt, en wat de mogelijkheden zijn. Die hebben dan wel mooi een voorsprong, maar dat maakt de kloof tussen ‘rijk’ en ‘arm’ wel groter.”

Wat had je graag willen weten?

„Hoe je bijvoorbeeld pensioen opbouwt, zeker als het je niet lukt in je eentje een huis te kopen. Ik heb vrijgezelle vrienden die in de kunstsector werken, geen relatie of huis in het vooruitzicht hebben en misschien wel weer met huisgenoten moeten gaan samenwonen. Dat je tegenwoordig ook vrij eenvoudig kunt beginnen met beleggen is dan wel prettig – dan bouw je nog iéts op, voor later.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Virginia Woolf schreef een geweldig essay: A Room of One’s Own. Ze beschrijft hoe je, als je voor je inkomen afhankelijk bent van anderen, ook je vrijheid kunt verliezen. Je moet immers aan andermans eisen voldoen, je kunt je tijd niet zelf indelen en hebt misschien niet de ruimte om je eigen gedachten te volgen. Woolf beschrijft hoe ze van een tante een erfenis van vijfhonderd pond per jaar kreeg, en wat dat met haar deed. Een bedrag dat haar – in die tijd – de vrijheid gaf om niet langer in dienst te hoeven staan van anderen. Ze kreeg daardoor niet alleen meer zeggenschap over haar tijd, maar ook meer ruimte in haar hoofd – en dus ruimte om fictie te schrijven.

Dat vind ik een mooie gedachte. Geld geeft je niet alleen fysieke vrijheid, maar ook mentale vrijheid. En hoewel sommige mensen zullen zeggen dat geld niet gelukkig maakt, vindt iedereen het vervelend om 50 euro op straat te verliezen. Dus nee, geld is misschien niet het belangrijkste in het leven, maar het kan je wel de rust en ruimte geven om je eigen keuzes te maken.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Ja, dat essay, maar ook nadat ik begon met een podcast over beleggen.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee. Ik heb wel een studieschuldje gehad; mijn ouders hebben gelukkig ook wat bijgedragen tijdens mijn studie. Die schuld is inmiddels afbetaald, overigens.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut, zeker sinds ik beleg – dat wil ik alleen doen met geld dat ik kan missen. Stel dat ik een nieuwe podcastset nodig heb, maar geen spaargeld, dan wil ik niet worden gedwongen om geld van mijn beleggingsrekening te halen. Je wil voorkomen dat je op een ongunstig moment moet verkopen, bijvoorbeeld net op het moment dat je beleggingen minder waard zijn geworden. Ik heb daarom een buffer van minimaal zes maanden: daarmee kan ik mijn huur blijven betalen als ik een tijdje geen werk heb. Zo’n financiële buffer blijft in die zin natuurlijk belangrijk.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nee, dat denk ik niet – ik zou het waarschijnlijk beleggen, omdat ik het op dit moment niet nodig heb. Het zou me in die zin meer zekerheid en rust over mijn pensioen geven, het gevoel dat ik later financieel goed zit. En die rust is óók geluk. Misschien is het zelfs een basiswaarde voor geluk.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Dat denk ik niet, maar je kunt wel te weinig geld hebben. Alhoewel: er zijn ook mensen die zó rijk zijn dat hun vermogen bijna een last wordt. Ik was laatst bij een hele rijke man die met zijn vrouw in een ander land woont, zodat hij niet meer belastingplichtig is in Nederland. Daardoor mocht hij nog maar wel dertig dagen per halfjaar in Nederland zijn. Met zijn rijkdom had die man in principe alle vrijheid van de wereld, vraag maar aan Virginia Woolf, maar ik merkte ook dat hij voortdurend bezig was met het behouden van wat hij had. Hoe méér je bezit, hoe meer je te verliezen hebt, en dat kan ook een last worden.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Dat denk ik wel. Ik merk het ook bij vrienden: laatst had iemand iets te vieren en nam diegene een groep vrienden mee op een behoorlijk uitbundig reisje. Het geluk stráálde van die persoon af; zo blij was hij om alle vrienden bij elkaar te hebben – hij vond dat er geen betere manier was om dat geld te besteden. Tegelijkertijd moet je er rekening mee houden dat niet iedereen dezelfde financiële mogelijkheden heeft: sommige mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen als ze zoiets niet kunnen betalen. Maar als je de mogelijkheid hebt om anderen mee te laten genieten, kan dat ontzettend veel opleveren, heb ik wel gezien.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Tot op zekere hoogte maakt geld wel degelijk gelukkig. Het geeft rust, en dat geeft de ruimte om gelukkig te worden. Die financiële zekerheid is kortom een van de basisvoorwaarden voor een gelukkig leven. Wie zegt dat geld niet belangrijk is, zit misschien nog in een fase waarin je niet beseft hoeveel invloed het op je leven heeft. Om nog maar eens te refereren aan Virginia Woolf: ‘A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.’”

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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