Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik ben de enige in onze familie met minder geld’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 24-jarige Sarah, die als enige in de familie praktisch is opgeleid en minder geld verdient.

Naam: Sarah (24)

Beroep: hairstylist

Woonsituatie: single, huurwoning

Netto inkomen: 2200 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Work hard, play hard. Dat is denk ik wel de beste omschrijving. Ik kom uit een gezin met twee werkende ouders en een oudere broer en zus, en die arbeidsethos zat er bij ons al vroeg in. Mijn ouders hielden ervan geld te verdienen – mijn vader is arts en werkte tachtig uur per week en zat in allerlei commissies en werkgroepen, mijn moeder had het druk met haar werk als advocaat. Dus er was nooit gebrek aan geld, we konden alles krijgen wat we wilden en op vakantie wanneer we wilden – nou ja, als de drukke werkschema’s van mijn ouders dat toelieten, natuurlijk.”

Gaven jouw ouders je dat voorbeeld ook mee? Dat je hard moest werken en veel moest verdienen?

„Ja, dat deden ze wel. Mijn broer en zus schopten het op die manier ook ver – ze studeerden aan de universiteit en hebben goedbetaalde banen. Alleen bleek ik de enige van het gezin die een minder stel hersens heeft meegekregen. Voor mij geen universiteit, maar een mbo-opleiding tot kapster. Mijn droomberoep, overigens – ik werk in een ontzettend fancy salon en knip wel het hogere segment. Geen halfuurtje knippen, maar ook echt stylen, verven, hoofdmassages… het is een hele ervaring om bij ons in de kappersstoel te zitten. Maar het verdient in verhouding geen drol, nee – zeker als je het vergelijkt met een dokter of advocaat.”

Wringt dat?

„Ergens wel. Want hoewel mijn ouders me nooit het gevoel hebben gegeven dat ik er minder om was, is het wel zuur dat je niet beloond wordt voor je verdiensten. Want ik werk óók knetterhard. Ik heb een staand beroep, wat lichamelijk veel vraagt en ik maak lange dagen. Niet alleen om mensen een stukje mooier te maken, ook door naar mensen te luisteren – als kapper ben je vaak een soort psycholoog. En wat ik al zei; ik geniet ontzettend van mijn job en ik zou niks anders willen. Maar mijn broer en zus hebben een vrijstaand huis, twee auto’s en gaan meerdere keren per jaar op vakantie, terwijl ik nog in een huurwoning zit en twee weken Spanje zo’n beetje het hoogst haalbare is. Dat vind ik wel zuur.”

Spreek je dat ook uit?

„Nooit, daar ben ik echt te trots voor. En mijn ouders geven me ook nooit het gevoel dat ik minder ben, niemand eigenlijk. Maar je ziet het verschil in inkomsten en uitgaven natuurlijk wel. Maar ik neem nooit iets van ze aan, wil mijn eigen boontjes kunnen doppen. Alleen toen we laatst op familievakantie gingen naar Ibiza en ik vertelde dat ik niet meekon vanwege het geld, stonden ze erop mijn kosten te betalen – het was ter ere van hun huwelijksjubileum en ze wilden dat ik erbij was, dus dat heb ik toen wel aangenomen. Al zat het me alsnog niet lekker.”

Heb je ooit problemen gehad met geld/schulden?

„Gelukkig niet! Ik mag dan een lager inkomen hebben, ik kan wel gewoon rondkomen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Weet ik niet zo goed. Ja, misschien wel, omdat ik dan makkelijker kan meedoen in het wereldje waarin ik ben opgegroeid – veel vriendinnen hebben ook goedbetaalde banen en leven het leven.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het hebben van geld an sich maakt me niet per se gelukkiger. Als kind kreeg ik alles wat mijn hartje begeerde, maar dat viel in het niet op momenten dat ik me rot voelde. Omdat ik ruzie had met een vriendin bijvoorbeeld, of omdat mijn oma overleed. Dan doen al die financiele zaken er helemaal niet toe, het is veel belangrijker mentaal en fysiek goed in je vel te zitten. En wat ik verder al zei: ik kan rondkomen en oefen mijn droomberoep uit. Misschien nog een keertje extra op vakantie zou leuk zijn, maar verder kun je me weinig gelukkiger maken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

