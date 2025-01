Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koude weekend voor de boeg, maar wél met kans op zon

Pak je winterjas en sjaal maar weer uit de kast, want volgens Weeronline wordt het goed koud dit weekend. Vandaag begint met code oranje voor Groningen en Friesland en code geel voor de rest van het land vanwege ijzel en gladheid. In het zuidoosten kan de temperatuur wel dalen tot -5.

In de loop van de dag wordt het iets warmer, maar niet heel veel: tussen 2 graden in het oosten en 6 graden aan de kust.

Code oranje

Het KNMI heeft gaf ochtend in die twee provincies tot 09.00 uur code oranje af, daarna geldt nog tot 11.00 uur code geel. „Door regen op een bevroren ondergrond komt op uitgebreide schaal gladheid voor”, zegt een woordvoerder.

In vrijwel het hele land, behalve op de Wadden, geldt verder tot 11.00 uur code geel vanwege gladheid. Er is kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden.

In het zuiden en oosten van Nederland kan het verkeer ook hinder ondervinden door mist(banken). Het KNMI waarschuwt in Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant tot 09.00 uur voor plaatselijk dichte mist.

Koud winterweer

De kou blijft ook morgen aanhouden. In het zuidoosten kunnen de temperaturen wederom onder de -5 graden duiken. De rest van het land blijft iets warmer, rond het vriespunt.

Het wordt een droge dag met veel wolkenvelden, maar de zon laat zich vooral in het zuidoosten zien. De middagtemperaturen liggen tussen 1 graad in Limburg en maximaal 7 graden aan de noordwestkust.

Geen hout stoken dit weekend

Hoewel het koud is, is het niet het ideale moment om je houtkachel aan te steken, zo waarschuwt Weeronline. De zwakke wind zorgt ervoor dat houtrook blijft hangen, wat kan leiden tot overlast in woonwijken. Voor mensen met longklachten kan de rook bovendien gevaarlijk zijn en bijdragen aan ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten.

Volgende week neemt de wind iets toe, wat ervoor zorgt dat rook makkelijker wegwaait. Tot die tijd: trek een extra trui aan en geniet van de frisse lucht.

Reacties