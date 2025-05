Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Dat nieuwe huis voelt als een strop’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 41-jarige Youri, die zich elke maand voorneemt om geld te sparen, maar wat uiteindelijk niet lukt.

Naam: Youri (41)

Beroep: zelfstandig grafisch ontwerper

Netto inkomen: ongeveer 3200 euro per maand

Woont: met zijn vriendin in een vrijstaande nieuwbouwwoning.

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders waren heel praktisch. Niet gierig, maar gewoon verstandig. We gooiden niks weg wat nog gerepareerd kon worden. Ik heb dat wel van ze overgenomen, misschien zelfs in het kwadraat. Zo koop ik niet snel iets nieuws. Saai voorbeeld: mijn stofzuiger. Ik heb dat ding al vijftien jaar en hoewel je tegenwoordig allemaal supersonische draadloze stofzuigers hebt, soms met dweilfunctie in één, zie ik het nut van een nieuwe niet in. Ik heb er toch al een die goed werkt? Tot grote ergernis van mijn vriendin, haha – al geeft ze toe dat ze er weinig tegenin kan brengen. Als ik dan wél besluit om iets te kopen, wil ik dat het klopt – mijn nieuwbouwhuis, bijvoorbeeld.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Eerlijk gezegd spraken we er niet heel vaak over. Het was meer: denk even na voor je iets koopt, want geld groeit niet aan een boom. Mijn vader zei altijd: ‘Een euro kun je maar één keer uitgeven.’ Ik hoor het hem nog zeggen.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Ja, toen ik in mijn nieuwbouwhuis kwam te wonen, nu twee jaar geleden. De oplevering was in de zomer, strakblauwe lucht, het huis rook nog naar vers geverfde muren. Maar toen de herfst kwam en de regen tegen de ramen sloeg, veranderde dat beeld snel. Er kwamen vochtplekken in de slaapkamer, de houten vloer bolde op in de hal en in de kruipruimte bleek het kletsnat. Lekkage, en niet zo’n beetje ook.

Ondanks de garantieperiode was de aannemer ontzettend laks. Het duurde enorm lang voor er iemand langskwam en ze kwamen steeds met van die houwtje touwtje oplossingen. Dan rommelden ze wat aan de dakgoten en zeiden ze dat het verholpen was, maar bleek dat niet zo te zijn. Nog steeds ben ik met ze aan het bakkeleien, want laatst had ik wéér lekkage. Hóe dan, vraag ik me soms af, want het huis is nog geen twee jaar oud. Het voelt soms echt als een strop. Dit hele gebeuren heeft me echt anders laten kijken naar hoe dingen gaan. Ik dacht altijd: als je goed betaalt, krijg je goed werk. Maar dat blijkt dus helemaal niet vanzelfsprekend. Sindsdien ben ik wat minder goedgelovig.”

Hoe kijk je tegenwoordig naar geld?

„Als iets dat je serieus moet nemen. Ik werk hard, ik heb een eigen bedrijf en ik zorg goed voor mijn klanten, dus ik ben ook zuinig op wat ik verdien. Juist daarom is het zo frustrerend dat anderen zo laks zijn geweest met mijn investering. Ik heb hier zó veel geld, tijd en energie in gestopt en dan blijkt het niet te kloppen. Daar baal ik echt van.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee, gelukkig niet. Mijn vriendin en ik leven redelijk simpel en zorgen dat we altijd wat achter de hand hebben. Maar dit huis heeft me financieel én emotioneel veel gekost. Het is zo’n teleurstelling als je ergens je toekomst in ziet en het blijkt uiteindelijk vooral voor stress te zorgen.”

Stelling: Met 1.000 euro per maand extra zou je op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Als ik daarmee iemand kan inhuren die alles fatsoenlijk afmaakt? Ja, dan wel. Maar geld alleen is geen garantie voor geluk. Dat heb ik hier wel geleerd. Je kunt er iets moois van maken, maar als anderen het verpesten, zit je alsnog met de ellende.”

Tot slot: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nou, daar kom ik ook wel van terug. Ik dacht echt dat ik gelukkig zou zijn in dit huis, mijn beoogde droomhuis – maar eigenlijk ben ik er tot nu toe diepongelukkig geweest. Elke keer als ik iets zie dat niet klopt – naast die lekkage zijn er meer ‘foutjes’ in de woning, van een verzakkende deur tot aan een kapot ventilatiesysteem, ben ik best wel uit het veld geslagen. Ik had niet gedacht dat het me zóveel kopzorgen zou geven. En ondanks dat ze bezig zijn met een oplossing – al valt er veel te zeggen over de werkwijze – word ik elke dag herinnerd aan wat er misging. Dit huis had m’n rustpunt moeten zijn. In plaats daarvan kijk ik alweer met spanning naar de muren als het regent. Dat is niet hoe het hoort te voelen. Soms denk ik: misschien was ik wel gelukkig als we nog in ons oude huurhuisje woonden. Wat dat betreft heeft geld me niet gelukkig gemaakt, nee.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Nog maar 22 jaar en ruim 5000 euro per maand verdienen: het lukte Loïs, en zij weet nu heel goed wat ze opdrachtgevers kan rekenen.

Sanne is zzp’er en verdient haar geld deels met de verhuur van huisjes in Spanje, waar ze zelf ook woont. Over een paar jaar wil ze gaan rentenieren.

Hein heeft op 25-jarige leeftijd al ruim een ton aan spaargeld en wil daarmee binnenkort een huis kopen. Op zijn 40ste wil hij drie huizen bezitten.

Toen Alex jong was, werd er thuis helemaal niet over geld gesproken. Hij verdient zo’n 1800 euro netto per maand, hoe regelt hij zijn financiën?

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties