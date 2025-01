Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘Ik rijd de tank steeds net niet leeg zodat mijn vriend de tankbeurt betaalt’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Gia (32), die de tank steeds net niet leeg rijdt, zodat haar vriend de tankbeurt betaalt.

„We hebben altijd de luxe gehad van een leaseauto; mijn vriend had een goede baan en kreeg daar een riante wagen bij, inclusief tankpas. Hij gebruikte hem weliswaar voor zijn werk, maar in de weekenden mocht ik er ook mee rijden. Daar maakte ik dankbaar gebruik van: ik ging geregeld naar vriendinnen, feestjes of shoppen in de stad – als net student-af vond ik het heerlijk om een keer niet met het openbaar vervoer te hoeven. Ja, parkeren kostte wel geld, maar ik koos altijd een zijstraatje uit waar het tarief net wat lager was. Dat had ik er wel voor over.

Evenredig tanken

Enfin, afgelopen zomer kreeg mijn vriend een andere baan en aangezien zijn kantoor naast het station zit, zat een auto er niet in. We woonden inmiddels al lang en breed samen en besloten om onze eigen auto aan te schaffen. Tweedehands modelletje, lekker degelijk merk en in verhouding weinig kilometers op de teller, dus prima. En hij was nu van ons allebei, dus ik had er evenveel ‘recht’ op – mijn vriend had de auto nu immers niet nodig voor zijn werk. Tanken zouden we een beetje evenredig doen, wie er op dat moment een lege tank had.

In werkelijkheid gebruikt mijn vriend de auto vaker dan ik. Hij heeft net wat vaker een voetbalwedstrijd, training of bezoekt vrienden die niet op fietsafstand wonen. Prima natuurlijk, maar zo’n tank gaat er dan wel wat sneller doorheen en daar profiteer ik niet altijd van. Toen ik dat laatst aankaartte, zei hij dat we het nou eenmaal zo hebben afgesproken. En toen haalde hij er allerlei randzaken bij, zoals het feit dat ik van ons boodschappengeld veel dingen koop die hij niet eens gebruikt, zoals granola – maar waar hij wel voor betaalt. Dus dat dat hem indirect ook geld kost.

Op het laatste restje naar huis

Maar ik vind granola wat anders dan een volle tank, qua prijs. Want mán, wat is tanken toch duur. Ik schrik me iedere keer weer het leplazarus als ik iets van tachtig euro mag aftikken bij de pomp. Daar kan ik een hoop andere, leukere dingen voor bedenken. De laatste keer zat ik daar zo van te balen, dat ik besloot om te keren en op het laatste restje – nou ja, de actieradius was nog negentig kilometer, maar ik kreeg al zo’n melding – naar huis te rijden. Een dag later ging mijn vriend vanuit Amsterdam naar Doetinchem, dus was het mijn probleem niet meer.

Sindsdien doe ik dat vaker. Dan zorg ik dat er nét nog wat benzine in de auto zit, of ik tank voor maximaal vijftien euro, zodat het ook niet opvalt als de auto weer leeg is. Mijn vriend heeft er nog niks over gezegd, ik weet ook niet of hij het heeft gemerkt – ik doe het pas een paar weken dus misschien valt het hem nog niet zo op. Op het moment dat hij argwaan krijgt, zal ik wel weer een keer een volle tank betalen. Maar nu hou ik mijn geld mooi in mijn eigen portemonnee.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties