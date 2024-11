Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het bedrag dat mensen gemiddeld als hypotheek krijgen

Een huis koop je niet zomaar even. Daar heb je een flinke smak geld voor nodig en dat is niet bij iedereen voorhanden. Dan komt de hypotheek in het spel: een lening voor de aankoop van een huis. De gemiddelde hoogte van een hypotheek is in het derde kwartaal van 2025 gestegen tot het hoogste niveau ooit, meldt De Hypotheker.

Wat het gemiddelde hypotheekbedrag nu is? 364.572 euro, een stijging van 8 procent ten opzichte van het vorige record. Dat stamt uit het eerste kwartaal van 2022 en was 337.384 euro. Voor een gemiddelde koopwoning heb je behoorlijk wat salaris nodig, rekenden we je onlangs voor.

Hogere hypotheek voor potentiële kopers

Dat het hypotheekbedrag hoger ligt, komt onder meer door gestegen salarissen en een lichte daling van de hypotheekrente. Met een hoger inkomen kunnen mensen simpelweg een hoger bedrag lenen. Toch neemt de concurrentie op de woningmarkt volgens De Hypotheker toe door het toegenomen hypotheekbedrag. Mensen overbieden elkaar regelmatig en drijven zo de prijzen van huizen op. De gemiddelde prijs van een koophuis ligt nu zelfs boven de piek in 2022.

In de provincies Utrecht, Groningen en Limburg was de stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag het grootst en in Noord-Holland het laagst. In provincies buiten de Randstad is het gemiddelde hypotheekbedrag een stuk lager, omdat de huizenprijzen daar op een lager niveau liggen. Benieuwd welk hypotheekbedrag je kunt krijgen met een (dubbel) modaal inkomen? Dat legde Metro je al eerder uit.

Vooral jongeren tot 35 jaar actief op woningmarkt

Volgens De Hypotheker zijn jonge huizenkopers tot 35 jaar het meest actief op de woningmarkt. Het gemiddelde hypotheekbedrag is bij huizenkopers van 20 tot 25 jaar wel een stuk lager dan andere leeftijdsgroepen. Dat komt omdat zij doorgaans een minder dure woning kopen.

Huizenkopers tussen 40 en 45 jaar sluiten de hoogste hypotheek af, terwijl het gemiddelde hypotheekbedrag weer daalt naarmate de leeftijd vordert. Zo is het gemiddelde hypotheekbedrag het laagst onder 60-plussers.

