Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet Schoof gaat voorlopig door

Een vroegtijdig einde aan het kabinet is voorlopig afgewend. NSC-staatssecretaris Nora Achahbar stapt op, maar de andere NSC-bewindslieden volgen haar niet, melden ingewijden. De crisis die Achahbars aankondiging vrijdag ontketende, is na een dag lang koortsachtig beraad op het Catshuis bezworen.

Vlak nadat dit nieuws vrijdagavond laat was uitgelekt via bronnen, bleek dat de afronding toch iets langer zou duren. De NSC’ers hadden nog iets meer tijd nodig om tot volledige overeenstemming te komen, meldden Haagse bronnen.

Achahbar, zelf van Marokkaanse komaf, kon niet langer leven met de harde toon van collega-bewindspersonen over mensen met een islamitische of migratie-achtergrond. Felle uitspraken maandag over de verantwoordelijken voor het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters vorige week in Amsterdam maakten de maat vol. Toen NSC-collega’s in het kabinet Achahbars onvrede bleken te delen en overwogen haar voorbeeld te volgen, bracht dat het kabinet vrijdag aan het wankelen.

De leiders van de vier regeringspartijen en de top van het kabinet hebben een uitweg gevonden uit die crisis, melden bronnen. Of NSC voorwaarden heeft gesteld aan de voortzetting van het kabinet en wat daarover dan is afgesproken is nog onduidelijk. Premier Dick Schoof licht de uitkomst van het overleg vrijdag om 23.30 uur toe. Ook de vier fractievoorzitters zullen dat doen.

Achahbar en collega-NSC’ers namen volgens ingewijden vooral aanstoot aan uitspraken van minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) en asielminister Marjolein Faber (PVV). Heinen zou na het geweld in Amsterdam hebben gesproken over „pus” en leek dat volgens critici op de migranten- of islamitische gemeenschap te betrekken. Daar was volgens medestanders van Heinen geen sprake van. Faber zou hebben gesteld dat antisemitisme „in de genen” van moslims zit. Haar partijleider Geert Wilders zei woensdag in de Kamer dat de „moslims” die achter de aanvallen op supporters van Maccabi Tel Aviv zaten “Jodenhaat hebben tot in hun DNA”.

ANP

Vorige Volgende

Reacties