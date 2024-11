Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brrr! Het weer slaat om: kou, regen én sneeuw in aantocht

Is het dan toch eindelijk tijd om de winterkleding uit de kast te halen? Volgens Weeroline wél. Waar het weerbeeld tot nu toe vrij rustig was en er weinig neerslag viel, slaat het weer de komende dagen volledig om en wordt het koud weer.

De tweede helft van november verloopt naar verwachting bijzonder onstuimig en guur.

Sinterklaasintocht

Hoewel het deze ochtend, tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Vianen, rustig weer is, neemt in de loop van de dag de kans op regen overal toe en wordt het met 9 tot 12 graden ook vrij koud. De bezoekers van de intocht doen er goed aan om een waterdichte jas aan te doen en een paraplu mee te nemen. De avond en nacht naar zondag zijn regenachtig en het wordt zo’n 7 graden.

Morgen zet de regen door en kan het ook gaan onweren en hagelen. Tussen de buien door schijnt wel af en toe de zon. Maar echt lekker gaat het niet zijn: in het binnenland waait een matige en westelijke wind en aan zee een krachtige noordwestenwind.

Sneeuw

De komende weken blijft die harde week ook aanhouden in ons land. Ook zakken de temperaturen tot net boven het vriespunt. Op sommige plekken kan het ‘s nachts zelfs gaan vriezen.

De wind komt uit het westen, waardoor vrijwel dagelijks regenbuien overtrekken. Hierdoor valt er meer regen dan gemiddeld én is er kans op sneeuw. De mensen die in het binnenland wonen hebben hier de meeste kans op: daar kan er mogelijk zelfs een dik pak sneeuw vallen.

Weer warmt weer op

Gelukkig is er ook goed nieuws voor wie niet van het koude weer houdt: aan het eind van de maand warmt het weer op en neemt de kans op nachtvorst af. Het regent nog steeds regelmatig, maar zo nat als de weken ervoor wordt het niet. December begint vrij gebruikelijk met temperaturen tussen de 6 en 8 graden.

Maar was het de afgelopen maand nu normaal weer voor de tijd van het jaar? De herfst hoort onstuimig te zijn, maar de afgelopen tijd telden we meerdere mooie dagen met lekker weer. Dat klopt, zo weet Weeronline, de maand november is inderdaad zonniger geworden. De zon schijnt tegenwoordig maar liefst zeven uur meer dan in de klimaatperiode van 1981 tot 2010. Qua neerslag zijn ze verschillen echter klein; er valt tegenwoordig wel meer regen, maar het gaat maar om zo’n zeven millimeter meer neerslag in vergelijking met de klimaatperiode 1951 tot 1980.

