De Beleggingsrekening van Lina (34): ‘Ik hoop dat ik met één van die coins ooit een klapper maak’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Lina (34) begon op aanraden van haar vriend met beleggen.

Naam: Lina (34)

Beroep: zzp’er in de communicatiebranche

Netto inkomen: tussen de 3000 en 5000 euro per maand

Inleg: eenmalig 1000 euro

Huidig saldo: ongeveer 5500 euro

Waarom en wanneer ben je gaan beleggen?

„Mijn vriend hield zich er al langer mee bezig, eigenlijk al sinds de begintijd van bitcoin. Hij was super enthousiast en blééf maar herhalen hoezeer dit de toekomst is. ‘Zet er gewoon iets in Lien, al is het maar 1000 euro, en laat het staan’, zei hij tegen me. Volgens hem zou dat bedrag vanzelf groeien. Uiteindelijk dacht ik: proberen kan geen kwaad, toch? Dat is nu bijna vier jaar geleden.”

Waar beleg je in?

„In crypto. Ik heb bitcoin, dogecoin, polkadot, XRP en shiba inu – die laatste vooral omdat ik de naam zo leuk vond klinken, haha.”

Hoe vind je het om te beleggen?

„Het voelt voor mij vrij overzichtelijk, omdat ik maar eenmalig 1000 euro heb ingezet. Bovendien is het geld dat ik niet direct nodig heb – anders zou het maar op mijn spaarrekening blijven staan, zonder dat ik er iets mee doe.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Nou, in het begin schrok ik wel even. Er was een gegeven moment nog maar 600 euro van mijn inleg over en ik dacht echt: wat heb ik gedaan? Mijn vriend was meer van trust the process. Ha, al is hij zelf soms ook een behoorlijke zenuwpees als de koers daalt. Maar achteraf gezien had hij gelijk en daarna is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. Het zou natuurlijk zonde zijn als het alsnog flink inzakt, want het is inmiddels een mooi bedrag, maar ik lig er zeker niet wakker van.”

Heb je flinke schommelingen meegemaakt?

„Vooral in het begin. Het ging eerst omlaag, daarna weer omhoog en toen weer terug naar beneden. Nu is het stabiel of stijgt het. Maar ik probeer er niet op dagelijkse basis naar te kijken, want er is geen peil op te trekken. En ik doe toch niks met mijn beleggingsgeld. Waar sommige mensen de boel meteen zouden verkopen – een kat in het nauw maakt rare sprongen – ben ik er mentaal niet zo mee bezig.”

Heb je een bepaald beleggingsdoel?

„Ik hoop dat één van die coins het zó goed doet dat ik er een flinke klapper mee maak en daar iets leuks van kan kopen. Of dat ik het kan gebruiken om te investeren in iets anders, zodat mijn geld verder kan groeien. Een echt einddoel heb ik dus niet, ik denk meer in volgende stappen.”

Zou je beleggen aanraden aan anderen?

„Absoluut. Het is leuk om er een beetje geld in te stoppen, zolang je het maar verantwoord doet. Dat is ook mijn tip: gebruik alleen geld dat je echt kunt missen, want je weet nooit wat er gaat gebeuren – en dan is het risico te groot. En dromen mag, maar ga er niet automatisch van uit dat je er rijk van wordt. Wees kortom realistisch en houd rekening met alle scenario’s.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meedoen aan De Beleggingsrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Beleggingsrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

