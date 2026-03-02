Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Expert geeft tips voor mensen die willen starten met beleggen: ‘Kers op de taart van je persoonlijke financiën’

Voor de één is het abracadabra, voor de ander is beleggen dé manier om vermogen op te bouwen. Maar wat is beleggen nou precies, wanneer begin je ermee en waar moet je op letten? Stevan Zmiric, Customer Journey Expert bij ING Beleggen, vertelt er alles over.

Binnenkort start Metro met een nieuwe rubriek: De Beleggingsrekening van… Hierin komt elke week een Metro-lezer aan het woord over hun beleggingen. Wanneer begonnen ze, hoeveel winst hebben ze gemaakt en wat zijn hun grootste lessen? Om je wegwijs te maken in de wereld van beleggen, spreken we Zmiric.

Tips om te beginnen met beleggen

Is beleggen voor iedereen bedoeld?

„Het klinkt misschien gek in een artikel over beleggen, maar nee: beleggen is niet voor iedereen. In eerste instantie dan, want iedereen zou het wél moeten gaan doen. Voor jezelf óf voor een ander. Simpelweg omdat het leven – door inflatie, door stijgende kosten van levensonderhoud en het feit dat we gemiddeld ouder worden – duurder wordt. Dat vang je niet meer op met sparen alleen – het levert niks meer op en bovendien wordt je spaargeld in de toekomst minder waard. Daarom kan het geen kwaad om je in beleggen te verdiepen. Zorg echter wel dat éérst je financiële basis op orde is, en beleg enkel met geld dat je kunt missen. Beleggen is de kers op de taart van je persoonlijke financiën.”

Kun je heel simpel uitleggen wat beleggen is, en wat het verschil is met sparen?

„Bij sparen zet je geld opzij en ontvang je daar rente over, terwijl je bij beleggen je geld in beweging zet en dáár rendement over krijgt. Het is investeren met de verwachting dat je er op de langere termijn méér geld voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld door een koersstijging van aandelen, of door middel van dividend, een winstuitkering van het bedrijf waarin je belegt.”

Wanneer ben je financieel klaar om te beginnen met beleggen?

„Dat wisselt echt per gezinssamenstelling en per persoon. Wel is het belangrijk dat je je dagelijkse inkomsten op een rijtje hebt en niet elke maand hoeft te bibberen voor de vaste lasten of een extra rekening. Een spaarbuffer is ook verstandig, op het Nibud vind je daar richtlijnen voor – volgens mij spreken zij van ruim 12.000 euro voor een gezin met twee kinderen. Heb je al die zaken op een rij en heb je dan 10, 50, 100 euro of meer over? Dan zou je dat in het beleggen kunnen steken.”

Met een beleggingsfonds of ETF (Exchange Traded Fund) spreid je de risico’s en beleg je automatisch, zonder er al te vaak naar om te hoeven kijken.

Als iemand vandaag wil starten, wat is dan de meest eenvoudige manier om dat te doen?

„Via een breed gespreid en beheerd fonds, waarin je maandelijks een bedrag legt – alsof je het zijnde wegzet op een spaarrekening. Bij ING hebben we bijvoorbeeld Eenvoudig Beleggen, maar soortgelijke producten kun je ook bij andere banken vinden. Je kunt dan één van de vier risicoprofielen kiezen, je inleg bepalen en dat geld wordt vervolgens in een fonds gestoken dat automatisch belegt in bedrijven en obligaties.

Begin je net met beleggen, dan zou ik niet op zoek gaan naar individuele aandelen die je zelf actief moet volgen, in crypto stappen of andere, ingewikkelde constructies aangaan. Dan ben je er namelijk dag en nacht mee bezig, en zeker als beginner is al die materie lastig te begrijpen. Met een beleggingsfonds of ETF (Exchange Traded Fund) spreid je de risico’s en beleg je automatisch, zonder er al te vaak naar om te hoeven kijken. Geloof me: ik was vroeger zelf een actieve belegger, maar de nachtrust die je ervoor terugkrijgt als je het eenvoudiger houdt, is veel waard.”

Wat zijn de grootste risico’s waar beginners zich bewust van moeten zijn?

„Natuurlijk: je belegging kan minder waard worden – als een bedrijf minder waard wordt, geldt dat óók voor jouw inleg. Verder moet je voorbereid zijn op de waan van de dag. Dagelijkse beursberichten, rode koersen in het nieuws, de emotie die bij beleggen komt kijken… Het is belangrijk dat je je daardoor niet snel van de wijs laat brengen. Nog een tip: laat je niet verleiden tot ontzettend hoge rendementen van 40 procent, of de belofte dat je binnen 24 uur schatrijk wordt. Bij zulke berichten moet je op je hoede zijn. Snel rijk worden bestaat niet op de beurs.”

Hoeveel rendement is dan wel realistisch om op de lange termijn te verwachten?

„Over de afgelopen 55 jaar lag het gemiddelde tussen de 8 en 9 procent, mits je breed gespreid belegt. Natuurlijk zijn er uitschieters – de koers is weleens gestegen met 20 procent, of juist gedaald met 18 procent, maar op de lange termijn zijn bovengenoemde percentages reëel. Kun je nagaan, in al die jaren is er van alles gebeurd: oorlogen, beurscrashes, de coronacrisis… Het feit dat er ondanks alle ellende toch altijd wel 8 tot 9 procent rendement te halen was, zegt wat.”

Kun je al je geld verliezen, en hoe verklein je dat risico?

„Als je alles op één bedrijf inzet en het wordt niks, dan ben je het inderdaad kwijt. Maar als je in een breed fonds belegt, verlies je het alleen als alle bedrijven in dat fonds tegelijk failliet gaan – ha, als dat gebeurt, hebben we een héél ander probleem. Spreiding is kortom key. Beleg daarnaast ook in verschillende sectoren. Ik weet dat AI nu booming is en dat daar veel te verdienen valt, maar steek niet al je geld alleen dáárin. Wissel moderne bedrijven af met alledaagse zaken, zoals supermarkten en levensmiddelen, om maar wat te noemen.”

Als de beurs ineens omlaag gaat, heb je al snel de neiging om je geld terug te halen. Maar op den duur stijgt die koers heus wel weer. Zo’n lage koers kan bovendien ook positief zijn.

Stel: een Metro-lezer heeft 100 euro per maand over. Wat zou je concreet adviseren?

„Begin met een plan. Wat wil jij dat er met jouw 100 euro per maand gebeurt over tien, twintig of dertig jaar? En wat wil je daarmee betalen – een bootje, de studie van je kind? Er zijn online allerlei rekenmodules waarmee je dat kunt uitrekenen. Maak dus een plan en houd je daar vervolgens aan.”

Wat doen beginnende beleggers het vaakst verkeerd?

„Beleggen klinkt als een werkwoord, dus mensen hebben het idee dat ze er steeds actief bezig mee moeten zijn. Maar je moet het eigenlijk net zo saai maken als het gras zien groeien, dat kan ook even duren. En ik snap het hoor, dat mensen soms de noodzaak voelen ergens in te willen stappen – zeker op feestjes en partijen hoor je vaak grote verhalen van vrienden of familie. Ga echter niet overactief beleggen, zeker niet in het begin. Kijk er maandelijks even naar, of desnoods een keer per jaar, als je belastingaangifte doet. En laat het verder vooral lekker op de achtergrond lopen. Je kunt er later altijd nog voor kiezen om meer of minder in te leggen.”

Als je één gouden basisregel mocht meegeven aan beginnende beleggers, wat zou dat zijn?

„Laat emoties erbuiten, of zorg in ieder geval dat ze de niet de overhand nemen. Ik snap het: als de beurs ineens omlaag gaat, heb je al snel de neiging om je geld terug te halen. Maar op den duur stijgt die koers heus wel weer. Zo’n lage koers kan bovendien ook positief zijn, want je kunt er ook voor kiezen om juist goedkoper bij te kopen. Maar wat je ook doet: hou je hoofd altijd koel. Het is een rationele business, dus zet emoties opzij.”

Wil je verder nog iets kwijt?

„Mensen denken vaak dat beleggen een soort alles-of-niets-spelletje is, maar realiseer je dat je er altijd weer vanaf kunt. Heb je je geld nodig omdat je gaat scheiden of verhuizen, of verandert er iets anders in je leven? Dan kun je je beleggingen altijd weer verkopen, al raden we dat niet aan als het niet per se hoeft.”

