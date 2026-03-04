Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Berendsen ontbiedt ambassadeur Iran om drone- en raketaanvallen

Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen heeft de Iraanse ambassadeur ontboden vanwege de aanvallen met drones en raketten die het land heeft uitgevoerd op omliggende landen. Dat schrijft de CDA-minister op X. Berendsen noemt daarbij specifiek Cyprus en Turkije.

„Ik veroordeel deze willekeurige aanvallen op burgers en civiele infrastructuur met klem”, stelt hij onder meer. „Nederland roept Iran op deze aanvallen onmiddellijk te staken.”

Woensdag werd een Iraanse raket die op weg was naar Turkije neergehaald. Een Turkse bron zei tegen persbureau AFP dat de raket op Cyprus was gericht. In de nacht van zondag op maandag werd een Britse luchtmachtbasis op Cyprus geraakt door een vermoedelijk Iraanse drone, met weinig schade tot gevolg.

Andere doelen

Cyprus is wel EU-lid maar geen NAVO-lid, terwijl Turkije wel bij de NAVO maar niet bij de EU zit.

Iran heeft ook Amerikaanse bases en andere doelen in de regio aangevallen na de aanvallen van de VS en Israël. Onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Qatar en Oman waren doelwit.

ANP

