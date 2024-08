Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer uren werken loont niet: ‘Overheid moet dit juist stimuleren’

Over het algemeen loont het niet – of weinig – om meer uren te werken. In veel gevallen worden mensen dan gekort op bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag of zorgt het betalen van belasting ervoor dat mensen netto hetzelfde of zelfs minder overhouden. 82 procent van de Nederlanders vindt dat onbegrijpelijk en volgens een groot deel is het een taak van de overheid om dit te fixen.

Gesproken over geld en toeslagen: een half miljoen Nederlanders lopen ruim 1800 euro mis omdat ze geen zorgtoeslag aanvragen, maar daar wel recht op hebben. Je hebt nog een week om te checken of jij er recht op hebt én om het met terugwerkende kracht aan te vragen.

‘Overheid moet meer uren werken laten lonen’

HR-dienstverlener Visma | Raet deed onderzoek onder werkenden vanwege de discussie die gevoerd wordt over hoe meer werken momenteel financieel te weinig oplevert. Moet de overheid daar verandering in brengen? Een halvering van het eigen risico wil het kabinet er in ieder geval wel doordrukken.

87 procent van de werkende Nederlanders hoopt dat het nieuwe kabinet ervoor zal zorgen dat meer uren werken altijd betekent dat je netto meer geld overhoudt. 78 procent van de respondenten denkt dat dat een positief effect zal hebben op het personeelstekort. Zo zou een groot deel van de krapte op de arbeidsmarkt opgelost kunnen worden, denken ze.

Meer werken stimuleren

66 procent van de werkende Nederlanders zegt dat zij mensen kennen die ervoor kiezen om niet extra uren te draaien, omdat ze het zonde vinden dat ze dat extra belasting moeten betalen. Of ze worden, omdat ze meer verdienen, gekort op toeslagen.

„Het net opgerichte kabinet-Schoof heeft in het hoofdlijnenakkoord al aangegeven mogelijk een derde schijf aan de inkomstenbelasting te willen toevoegen, met een lastenverlichting op arbeid als doel”, licht Myrthe Hanssen, HR Director bij Visma | Raet toe.

„Maar het is de vraag of ze deze Prinsjesdag al maatregelen op dit gebied aan kunnen kondigen. Over het algemeen gaat er wat tijd overheen voordat voorstellen voor wijzigingen in het belastingstelsel gereed zijn. Ik verwacht dan ook dat de kans groter is dat we de effecten hiervan gaan zien bij Prinsjesdag in 2025. Dus mocht je als werkgever willen stimuleren dat parttime medewerkers meer uren gaan werken, is het voor nu verstandiger om het heft in eigen handen te nemen en de arbeidsvoorwaarden of flexibele werktijden goed onder de loep te nemen.”

Reacties