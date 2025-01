Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe effectief is Duolingo om een vreemde taal onder de knie te krijgen? ‘De zinnen die je leert, zijn soms bizar’

Duolingo is wereldwijd een populaire app voor het leren van vreemde talen, met miljoenen gebruikers. De app maakt het leren van een nieuwe taal, van Spaans tot Russisch en Pools, toegankelijk, met speelse elementen die het leren leuker maken. Maar hoe effectief is Duolingo nu echt? Kun je een vreemde taal volledig onder de knie krijgen met deze app?

Metro spreekt met twee vrouwen die de app hebben gebruikt om talen te leren: Marlies Neijenhuis en Joëlle Glas.

‘Wat mist bij Duolingo, is grammaticale uitleg’

Marlies Neijenhuis (37) heeft communicatie en culturele antropologie gestudeerd en gebruikte Duolingo voor het leren van Deens. „Ik begon Duolingo te gebruiken als voorbereiding op mijn verhuizing naar Denemarken”, vertelt ze. „Ik wilde graag de taal leren, omdat mijn oma uit Denemarken komt en ik mijn familie daar beter wilde kunnen begrijpen. Duolingo was een fijne manier om te starten, vooral omdat je door middel van kleine dagelijkse sessies veel kunt leren. Het spelelement motiveert je om elke dag door te gaan en het gaf me vertrouwen dat ik echt dingen begreep, zoals de basiswoordenschat.”

Neijenhuis merkt op dat Duolingo vooral goed is voor het leren van woorden, maar dat er ruimte is voor verbetering. „Wat ik echt miste, was de grammaticale uitleg. In de app leer je veel woorden, maar het is soms lastig om te begrijpen hoe je die woorden moet toepassen in zinnen. Ik leerde bijvoorbeeld vreemde zinnen, zoals ‘De beer gaf geboorte aan een eend’. Een andere bizarre zin was: ‘Zijn je pinguïns ninja’s’? Ik kan daar zelf wel om lachen, maar toen ik het op Instagram deelde, waren er mensen die daar heel serieus op ingingen”, vertelt ze. „Die woorden maken geen zin, maar ik heb wel het gevoel dat die absurde zinnen helpen om je aandacht erbij te houden en om woorden beter te onthouden.”

Gebrek aan interactie

Een ander minpunt dat Neijenhuis noemt, is het gebrek aan interactie met moedertaalsprekers. „Duolingo is fantastisch voor het leren van de basis, maar als je echt vloeiend wilt worden, moet je de taal actief gebruiken met mensen die de taal spreken. In Denemarken sprak ik dagelijks Deens en dat maakte echt het verschil. Niets is natuurlijker dan één-op-één gesprekken te voeren of naar het land in kwestie te gaan, om je onder te dompelen in de taal. Dat is toch echt de beste manier. Zo ben ik ook naar Zuid-Amerika geweest, waar ik al heel snel vloeiend Spaans leerde.”

Ze vervolgt: „Duolingo wil ik zeker niet afschrijven, het is leuk om ermee bezig te zijn. Maar op een gegeven moment haak je af, omdat je in je eentje wat vragen beantwoordt. Hoewel die dansende poppetjes en beloningen dan wel weer stimulerend zijn”, concludeert ze.

Duolingo om Spaans en Arabisch te leren, maar gebrek aan interactie

Joëlle Glas (61) heeft Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd. Zij begon met Duolingo om zowel Spaans als Arabisch te leren. Ze was in eerste instantie enthousiast, vooral door de speelse manier van leren. „De app maakt het leuk. De beloningen en het spelelement maken het aantrekkelijk, je wordt echt gemotiveerd om elke dag een beetje te oefenen. In het begin had ik veel plezier met het leren van de letters in het Arabisch en het uitbreiden van mijn Spaanse vocabulaire.”

Toch haakte Glas af, vooral met het Arabisch. „Met Spaans was ik redelijk ver gevorderd, maar het Arabisch vond ik lastig. De zinnen die Duolingo vroeg, sloegen voor mij nergens op. Het leek meer gericht op mensen die naar oliebedrijven in het Midden-Oosten zouden gaan. Het ging veel over familierelaties en de inrichting van huizen, onderwerpen die ik persoonlijk niet interessant vond om te leren.” Als taalkundige vond ze dit dan ook een gemis: de beperkte onderwerpen, maar ook het gemis aan grammaticale uitleg. Ook de beheersing van de grammatica van het Nederlands gaat achteruit, schreef Metro al eerder.

Glas vond het lastig dat ze geen echte interactie had. „Uiteindelijk miste ik het om met echte mensen te spreken. Spaans leerde ik ook in Zuid-Amerika, waar je dagelijks in contact staat met moedertaalsprekers. Dat was zoveel effectiever dan wat ik alleen met Duolingo leerde. Het is leuk om mee te beginnen, maar als je een taal echt goed wilt leren, moet je er meer voor doen, zoals conversaties met moedertaalsprekers. Duolingo is gewoon niet genoeg om vloeiend te worden”, zegt ze.

Duolingo: vooral geschikt voor beginners nieuwe taal

Duolingo is ideaal voor beginners die willen kennismaken met een nieuwe taal op een laagdrempelige manier. Zowel Glas als Neijenhuis vindt dat Duolingo goed werkt voor de basis, vooral als je snel en zonder veel moeite een aantal woorden wilt leren.

„Duolingo is ideaal voor beginners, maar als je echt verder wilt komen, moet je er meer aan toevoegen, zoals grammaticaal lesmateriaal en, nog belangrijker, gesprekken met mensen die de taal spreken”, zegt Neijenhuis. Glas voegt hieraan toe: „Als je een taal wilt leren, moet je de taal in de praktijk gebruiken. Duolingo is een leuke en makkelijke manier om te beginnen, maar je zult niet vloeiend worden zonder echte interactie met mensen.”

Duolingo effectief voor leren basiswoordenschat

Wetenschappelijke studies tonen aan dat Duolingo effectief is voor het leren van basiswoordenschat en eenvoudige zinnen. Het gamified aspect van de app zorgt ervoor dat gebruikers dagelijks gemotiveerd blijven. De app biedt echter weinig ruimte voor het begrijpen van grammatica of het oefenen van complexere zinnen. Als je de taal echt vloeiend wilt spreken, moet je Duolingo combineren met andere leermethoden, zoals interactie met moedertaalsprekers en taalcursussen.

