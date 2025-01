Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Internetprijzen zijn te hoog’, zo kun je besparen

Nederlandse huishoudens betalen al jaren te veel voor internet, stelt de Consumentenbond. De organisatie wijst op de beperkte concurrentie in de internetmarkt, waarbij KPN en Ziggo samen 75 procent van de markt in handen hebben. Dit leidt volgens de bond tot torenhoge tarieven, die behoren tot de hoogste in Europa.

De oorzaak ligt volgens de Consumentenbond in de dominantie van KPN en Ziggo. In veel gebieden hebben huishoudens slechts de keuze tussen internet via de kabel (Ziggo) of via glasvezel (KPN). Alternatieve aanbieders, zoals Odido, kunnen vaak niet concurreren vanwege de hoge kosten die zij moeten betalen om gebruik te maken van het netwerk van KPN. Metro schreef al eerder dat Nederlands internet te duur is.

‘Vaste tarieven hanteren voor glasvezelnetwerk’

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had een plan om KPN en Ziggo te verplichten hun netwerken open te stellen voor meer concurrentie. Dit werd echter door de bestuursrechter afgewezen. De ACM koos daarop voor een voorstel van KPN om vaste tarieven te hanteren voor toegang tot hun glasvezelnetwerk. Volgens de Consumentenbond heeft dit echter niet geleid tot lagere prijzen.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, roept de ACM op om daadkrachtig in te grijpen:

„De internetmarkt zit vast. KPN en Ziggo beheersen de markt, en dat leidt tot minder keuze en hogere kosten. We moeten internet weer betaalbaar maken.”

Hoewel overstapkortingen als teken van concurrentie worden gezien, betwijfelt de Consumentenbond de impact daarvan. Veel consumenten blijven bij hun huidige provider vanwege geringe prijsverschillen, de moeite van overstappen of de angst hun e-mailadres te verliezen.

Waarom zijn de prijzen zo hoog?

Volgens Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond, is het gebrek aan concurrentie een belangrijke factor: „De meeste consumenten hebben slechts de keuze tussen KPN en Ziggo, die beide hoge prijzen hanteren. Andere aanbieders kunnen niet goedkoper zijn, omdat zij hoge kosten moeten betalen om gebruik te maken van de netwerken van KPN.”

Van der Staak wijst erop dat Nederland een van de duurste landen in Europa is als het om internetprijzen gaat. In andere landen zorgen strengere regels en meer concurrentie voor lagere tarieven.

Wat kunnen KPN en Ziggo doen om de prijzen te verlagen? „Die verantwoordelijkheid ligt bij de ACM of breder bij de politiek”, zegt Van der Staak. De Consumentenbond vraagt de ACM om stevigere maatregelen te nemen, zodat de markt opener wordt en consumenten profiteren van lagere tarieven.

Tips om internetkosten te verlagen

Ondanks de vastzittende markt biedt de Consumentenbond consumenten enkele praktische tips om te besparen:

Vergelijk regelmatig providers. Bekijk actuele tarieven via vergelijkingswebsites om te zien welke opties er in jouw regio zijn. Onderhandel met je provider. Vraag je huidige aanbieder om een beter aanbod. Veel providers bieden kortingen om klanten te behouden. Kies een bundel. Een combinatiepakket met internet, televisie en telefonie kan voordeliger zijn. Check je snelheid. Betaal je voor een hogere snelheid dan je nodig hebt? Overweeg een downgrade. Maak gebruik van overstapservices. Nieuwe providers bieden vaak overstapdiensten en aantrekkelijke welkomstaanbiedingen. Controleer je gebruik. Overweeg vaste telefonie op te zeggen als je dit niet meer gebruikt.

Wetgeving en internationale voorbeelden

De Consumentenbond wijst erop dat andere Europese landen lagere tarieven kennen dankzij strengere regulering. Volgens Babs van der Staak kan Nederland hiervan leren: „Het is tijd dat we kijken hoe andere landen dit aanpakken. Strengere regulering en een meer open markt kunnen een wereld van verschil maken.”

Consumentenbond dringt aan op actie

De bond voert onderzoek uit, dringt aan op politieke actie en biedt consumenten hulp bij overstappen. Van der Staak benadrukt dat overstappen eenvoudiger is dan veel mensen denken: „Als je je aanmeldt bij een nieuwe provider, zegt die meestal je oude contract op. Je kunt dus zonder zorgen overstappen.”

Daarnaast blijft de Consumentenbond vragen stellen aan beleidsmakers en aanbieders. De organisatie wil onder andere van de ACM weten waarom andere aanbieders geen latere tarieven kunnen hanteren, welke structurele maatregelen nodig zijn om internet goedkoper te maken en wat de rol van politiek kan zijn in het aanpakken van deze problematiek. Met deze combinatie van consumententips en politieke druk hoopt de Consumentenbond de hoge internetprijzen in Nederland uiteindelijk te verlagen.

Reacties