Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo werkt de nieuwe belastingschijf, met lager belastingtarief

Vanaf 1 januari 2025 verandert ons belastingstelsel. Er komt een nieuwe belastingschijf, met een lager belastingtarief.

Vooral mensen met een middeninkomen gaan er hierdoor op vooruit. Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hadden het voornemen al opgeschreven in het coalitieakkoord. Daarin staat de ambitie tot „meer loon naar werken door een lastenverlichting (…), bijvoorbeeld via het introduceren van een extra schijf in de inkomstenbelasting”.

Zo werkt het lagere belastingtarief

Het belastingstelsel kent drie boxen, met ieder eigen belastingtarieven. In box 1 betaal je belasting over je inkomsten, in box 2 over belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (bijvoorbeeld aandelen) en box 3 over sparen en beleggen. Het kabinet wil ook een nieuw box 3-stelstel, maar de Raad van State stelde vorige week dat er zwaarwegende bezwaren aan kleven.

Voor mensen die dit jaar nog niet de pensioenleeftijd hebben bereikt, gelden momenteel twee belastingschijven bij het inkomen uit werk en woning. De eerste schijf loopt tot 75.518 euro. Van het inkomen tot aan die grens moeten mensen 36,97 procent afdragen. In de tweede schijf, dus boven 75.518 euro, geldt een belastingpercentage van 49,5 procent. Vanaf 1 januari 2025 gelden er drie schijven in box 3. Het komt er in feite op neer dat de eerste schijf wordt opgeknipt.

Het kabinet-Schoof voert een belastingwijziging door voor de nieuwe eerste schijf. Het belastingtarief voor het inkomen van mensen in loondienst tot 38.411 euro daalt van 36,97 procent naar 35,82 procent. In tweede belastingschijf stijgt het percentage licht, in de derde belastingschijf blijft het percentage gelijk.



2024 2025 Belastingtarief in schijf 1: inkomen tot 38.441 euro 36,97 procent 35,82 procent Belastingtarief in schijf 2: 38.441 tot 76.817 euro 36,97 procent 37,48 procent Belastingtarief in schijf 3: inkomens vanaf 76.817 euro 49,50 procent 49,50 procent

In theorie houdt het in dat alle werkenden erop vooruit gaan. Maar omdat de algemene heffingskorting ook omlaag gaat, is dat in de praktijk niet het geval. Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Werknemers met een bruto maandsalaris onder 2159 euro zien volgend jaar een lichte daling in hun netto-inkomen, daarboven profiteert men van de belastingverlaging.

💶 Rekenvoorbeeld voor Jan Modaal van de Belastingdienst Colin heeft in 2024 een modaal inkomen van 44.500 euro. In 2025 neemt zijn bruto inkomen met 2000 euro toe tot 46.500 euro. Netto gaat hij er in 2025 1622 euro op vooruit. Voorheen zou hij er netto 1268 euro op vooruitgaan.

Hypotheekrenteaftrek

Het nieuwe belastingstelsel is gunstig voor middeninkomens met een koopwoning. Door de nieuwe belastingschijf, kan deze groep meer hypotheekrente aftrekken. Omdat het percentage van de tweede belastingschijf wijzigt, verandert ook het tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken.

Ook in deze stukken praten we je bij over belasting(regels):

Als ouder mag je tot een bepaald bedrag schenken aan je kind, zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Hier leggen we de regels rondom de schenkbelasting uit.

Mocht een familielid komen te overlijden en jou geld nalaten, moet je er in veel gevallen erfbelasting over betalen. Maar je mag tot bepaalde bedragen belastingvrij erven.

Een beetje contant geld in huis hebben is vaak handig. Maar tot welk bedrag mag dat belastingvrij, wanneer moet je dat bedrag aangeven bij de Belastingdienst?

Prijs gewonnen bij bijvoorbeeld de Loterij? Gefeliciteerd! Toch is niet elke prijs wat het lijkt: vanaf dit bedrag betaal je kansspelbelasting.

Reacties