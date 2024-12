Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drie doden Tarwekamp in Den Haag uit zelfde gezin, alleen zoontje van 8 jaar overleeft

Drie slachtoffers van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag komen uit hetzelfde gezin. De 45-jarige vader, de 41-jarige moeder en de 17-jarige dochter kwamen om het leven, alleen het 8-jarige zoontje heeft het overleefd. Dat meldt Namens de Familie. De jongen wordt opgevangen door familie.

De organisatie laat in een verklaring weten dat de familie „aangeslagen” is door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. „Het verdriet om het verlies van de familieleden is groot. Tegelijk vraagt de zorg voor de jonge zoon uit het gezin hun liefde en aandacht.” De familie spreekt ook haar dank uit aan alle hulpverleners en voor het medeleven op de scholen van de kinderen.

Bij de explosies van zaterdagochtend kwamen zes mensen om het leven. Van vier slachtoffers is de identiteit bekend. Naast de drie gezinsleden uit Den Haag gaat het om een man van 31 uit Voorburg.

ANP

