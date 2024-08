Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet voert nieuwe belastingschijf voor lagere inkomens in

Het kabinet voert een derde belastingschijf in, waardoor voor het eerste deel van het inkomen een lager belastingpercentage gaat gelden. Dat bevestigt een ingewijde na berichtgeving door De Telegraaf en het AD. Tot welk inkomen de schijf precies loopt, en welk belastingpercentage ervoor geldt, is nog niet bekend.

Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hadden het voornemen al opgeschreven in het coalitieakkoord. Daarin staat de ambitie tot „meer loon naar werken door een lastenverlichting (…) bijvoorbeeld via het introduceren van een extra schijf in de inkomstenbelasting”. Het opnieuw invoeren van zo’n schijf is ook goed uit te voeren door de Belastingdienst.

Voor mensen die dit jaar nog niet de pensioenleeftijd hebben bereikt, gelden momenteel twee belastingschijven bij het inkomen uit werk en woning. De eerste schijf loopt tot 75.518 euro. Van het inkomen tot aan die grens moeten mensen 36,97 procent afdragen. In de tweede schijf, dus boven 75.518 euro, geldt een belastingpercentage van 49,5 procent.

Naar verluidt wordt ook het kindgebonden budget verhoogd, en houden eenverdieners een belastingkorting. Premier Dick Schoof vertelde vrijdag aan het begin van zijn wekelijkse persconferentie al trots dat Nederlanders er in hun portemonnee op vooruit gaan. Hij wilde niet ingaan op de gelekte ingrepen.

ANP

Reacties