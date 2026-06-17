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Personeelstekort? Bijna 250.000 jongeren willen méér uren werken, maar krijgen die niet

Bijna 250.000 jonge werknemers willen meer uren maken dan hun contract toestaat, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group. Terwijl werkgevers kampen met personeelstekorten, blijft daarmee het equivalent van 120.000 voltijdsbanen onbenut.

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Dat leidt volgens het onderzoeksbureau tot een gemiste capaciteit van bijna 120.000 voltijdsbanen per jaar. Vooral in sectoren waar de personeelstekorten al groot zijn, zoals de zorg en het onderwijs, blijft veel arbeidskracht op de plank liggen.

Metro schreef eerder dat jongeren steeds vaker vasthouden aan vaste kantoortijden.

Meerderheid jongeren wil fulltime aan de slag

Het beeld dat jongeren bewust kiezen voor minder werken, klopt volgens de onderzoekers niet. Meer dan tweederde van de werknemers onder de 30 jaar geeft aan het liefst fulltime te werken. In werkelijkheid doet iets meer dan de helft dat ook daadwerkelijk.

Volgens Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, bestaat er een hardnekkig misverstand over de wensen van jonge werknemers: „Een van de grootste misverstanden over jongeren op de arbeidsmarkt is dat zij minder uren zouden willen werken of geen fulltimebaan zouden ambiëren. Het tegendeel is waar. Zij willen eerder meer uren werken en bij voorkeur fulltime, maar zitten vooral in bepaalde sectoren en beroepen vast in kleine deelcontracten.”

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In de zorg blijft arbeidspotentieel van ruim 20.500 fte onbenut

De grootste onderbenutting van jonge werknemers is zichtbaar in sectoren waar de arbeidsmarkt al langer onder druk staat. In de zorg gaat het volgens het onderzoek om ruim 20.500 voltijdsbanen aan onbenut potentieel. In het onderwijs ligt dat aantal boven de 9300 fte en binnen sociaal-maatschappelijke beroepen gaat het om bijna 9700 fte.

Ook in andere branches zien de onderzoekers veel ruimte. Zo worden logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening genoemd als sectoren waar jongeren graag meer uren zouden maken.

Metro meldde eerder dat jongeren weinig merken van het hogere minimumloon.

Personeelstekort en gemiste ontwikkeling

Volgens Intelligence Group heeft de situatie gevolgen die verder gaan dan alleen de krapte op de arbeidsmarkt. Jongeren die meer willen werken, krijgen daar lang niet altijd de kans voor.

„Deze onderbenutting van talent zorgt voor onnodige krapte op de arbeidsmarkt in knelpuntsectoren, maar ook de ontwikkeling van een generatie komt daarmee onder druk te staan. De strikte formatieplekken, het niet kunnen combineren van contracten, fiscale belemmeringen en flexcontracten zijn oorzaken van deze onderbenutting”, zegt Waasdorp.

Daarmee ligt volgens het onderzoeksbureau niet een gebrek aan bereidheid bij jongeren zelf aan de basis van het probleem, maar vooral de manier waarop werk in sommige sectoren is georganiseerd. Terwijl veel werkgevers op zoek zijn naar extra handen, zouden duizenden jongeren juist graag meer uren maken.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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