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De Spaarrekening van Jemima (42): ‘We hebben 20K spaargeld, maar mijn man wil niks uitgeven’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Jemima en haar man hebben een gevulde spaarrekening, maar haar man wil niks uitgeven.

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Naam: Jemima (42)

Beroep: administratief medewerker, parttime

Netto inkomen: 2400 euro

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen

De Spaarrekening van Jemima

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment zo’n 22.000 euro totaal, verdeeld over meerdere potjes. Er staat bijvoorbeeld 4000 euro op onze autospaarrekening, 13.000 op die van de kinderen en in ons vakantiepotje zit 3500 euro. En dan hebben we nog wat losse bufferrekeningen met wat euro’s erop.”

Ben je daar blij mee?

„Ja en nee. Ik vind het fijn dat we sparen en dat er buffers zijn. We komen niks tekort en we zijn verantwoordelijk bezig. Maar ik merk ook dat het me onrust geeft dat het geld zo ‘vast’ staat in allemaal aparte potjes, ook omdat mijn man en ik er allebei anders in staan.”

Hoe bedoel je dat?

„Het zit vooral in hoe we met die spaarpotjes omgaan. Mijn man wil ze eigenlijk zoveel mogelijk intact laten, echt voor noodgevallen of ‘later’. Ik denk juist: als er een potje is voor vakantie, dan mag je dat ook gebruiken als je op vakantie gaat. Daar hebben we soms wel gedoe over.”

Wat voor gedoe?

„Nou, we zijn afgelopen april bijvoorbeeld op vakantie geweest en dat kostte zo’n 4000 euro. Dat kon dus prima van de vakantiebuffer, maar mijn man bleef de hele vakantie zeggen hoe duur alles allemaal was. En dat we volgend jaar misschien niet kunnen gaan, want stel dat één van ons werkloos wordt? Terwijl ik denk: eh, daar spáren we toch juist voor? Dat geld staat er niet voor niets.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ongeveer 600 euro per persoon per maand, en dat verdelen we over die potjes. Het fijne is dat we dat automatisch hebben ingesteld, dus ik hoef er niet over na te denken en het doet geen ‘pijn’ op mijn rekening.”

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Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Nou, stom genoeg aan dingen die eigenlijk uit de gezamenlijke potjes zouden moeten komen. Omdat het gesprek erover soms ingewikkeld is, betaal ik het dan maar zelf – laatst kocht ik een nieuwe stofzuiger van mijn eigen rekening. Dat is niet hoe het bedoeld is, maar dan hoef ik niet met dat geld te slepen en hebben we er geen discussie over.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee, we hebben geen schulden. Dat geeft wel een lekker gevoel.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ja! Ik zou willen dat we, en vooral hij, er wat relaxter in staat. Dat geld niet alleen iets is om vast te houden, maar ook om van te leven. Ik vind het lastig dat we al vooruitkijken naar volgend jaar en dan meteen denken: misschien maar een weekje weg, want het kost geld. Terwijl er nu alweer gespaard wordt voor precíes dat doel. Ik begrijp het gewoon niet.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik kan er zelf nog wat van leren, maar praat met elkaar over wat sparen voor jou betekent. Voor de één is het veiligheid, voor de ander ook vrijheid – als dat niet hetzelfde is, ontstaan er snel misverstanden. Maar kom elkaar vervolgens ook tegemoet en durf het spaargeld te gebruiken waarvoor het bedoeld is. Al denk ik dat mijn man en ik op dat vlak nog wel een gesprek te voeren hebben met elkaar.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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