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Nederlandse koopwoning nu gemiddeld 439.000 euro waard: WOZ-waarde stijgt veel harder dan verwacht

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2026 stijgt naar 439.000 euro, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder. Door de oplevende huizenmarkt krijgen miljoenen huiseigenaren mogelijk ook te maken met hogere belastingen.

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De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een woning die gemeenten vaststellen. Die waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.

Sterkste stijging WOZ-waarde sinds 2023

Met een plus van 10,3 procent ligt de stijging duidelijk hoger dan in 2025, toen de gemiddelde WOZ-waarde met 5,3 procent toenam. Een jaar eerder bleef de groei steken op 2,7 procent.

Dat de WOZ-waarde nu weer sneller stijgt, hangt samen met de ontwikkeling van de huizenprijzen. De WOZ-waarde loopt daar ongeveer een jaar achteraan, omdat woningen voor 2026 zijn gewaardeerd op basis van de marktwaarde op 1 januari 2025.

Pekela +19,2 procent: waar stegen woningwaarden het hardst?

Niet overal in Nederland steeg de WOZ-waarde even hard. De grootste sprong werd gemaakt in de Groningse gemeente Pekela. Daar nam de gemiddelde WOZ-waarde met 19,2 procent toe. Ondanks die forse stijging blijft de gemiddelde woningwaarde met 254.000 euro relatief laag.

Aan de andere kant van de lijst staat Texel. Op het Waddeneiland steeg de gemiddelde WOZ-waarde met slechts 2,5 procent naar 416.000 euro.

Op provinciaal niveau noteerde Limburg de sterkste groei. Daar nam de gemiddelde WOZ-waarde met 11,9 procent toe tot 348.000 euro. Zeeland kende met 7,2 procent juist de kleinste stijging.

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Utrecht passeert Noord-Holland: waar zijn woningen nu het meest waard?

Opvallend is dat de provincie Utrecht een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerst ligt de gemiddelde WOZ-waarde daar hoger dan in Noord-Holland. In Utrecht komt de gemiddelde woningwaarde uit op 534.000 euro. In Noord-Holland bedraagt die 526.000 euro.

De verschillen tussen gemeenten blijven groot. In het Noord-Hollandse Laren staat de teller op gemiddeld 993.000 euro per woning. Ook Bloemendaal zit daar met 988.000 euro vlak achter.

Onderaan de lijst staat Heerlen. Daar bedraagt de gemiddelde WOZ-waarde 238.000 euro. Ook in Kerkrade liggen de woningwaarden relatief laag, met een gemiddelde van ongeveer 240.000 euro volgens de CBS-cijfers.

Wat betekent een WOZ van 439.000 euro voor je belastingen?

Een hogere waarde klinkt positief voor de waarde van een woning, maar kan ook leiden tot hogere belastingen. Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde namelijk als basis voor onder meer de ozb. Ook andere heffingen en belastingposten zijn eraan gekoppeld.

De stijgende WOZ-waarden laten zien dat de Nederlandse woningmarkt opnieuw in de lift zit.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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