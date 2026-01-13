Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na werktijd niet meer bereikbaar? Steeds meer werkenden houden vast aan kantoortijden

Werken buiten kantoortijden? Dat zien steeds minder Nederlanders zitten, en dus doen ze het ook steeds minder. In 2024 ging het om 2,3 miljoen mensen die meestal of altijd in de avond, nacht of het weekend werken. Dat is 23 procent van alle werkenden. In 2021 lag dat aandeel nog op 25 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tegelijkertijd werkt een groeiende groep juist nóóit buiten kantoortijden. In 2024 gold dat voor bijna 29 procent van de werkenden, tegen 27 procent drie jaar eerder. Het aandeel mensen dat soms buiten kantoortijden werkt, bleef vrijwel gelijk op 47 procent.

Vooral minder werk op zaterdag

De grootste afname is te zien bij werken op zaterdag. In 2024 werkte 14 procent van de werkenden meestal of altijd op zaterdag, terwijl dat in 2021 nog 16 procent was. Ook werken op zondag en in de avond nam iets af, maar minder sterk. Nachtwerk bleef vrijwel gelijk.

Avondwerk en zaterdagwerk komen in 2024 ongeveer even vaak voor. Zo werkt bijna 15 procent van de werkenden meestal of altijd ’s avonds. Nachtwerk blijft het minst gebruikelijk: ongeveer 3 procent werkt structureel ’s nachts, zowel in 2021 als in 2024.

Jongeren werken het vaakst buiten kantoortijden

Jongeren werken duidelijk vaker buiten de reguliere tijden dan andere leeftijdsgroepen. Van de werkende 15- tot 25-jarigen zegt 55 procent meestal of altijd buiten kantoortijden te werken. In alle andere leeftijdsklassen ligt dit percentage onder de 20.

Jongeren zoeken vaker de grenzen op Jongeren die thuiswerken zijn niet altijd tijdens hun kantoortijden bezig met hun werk, zo ontdekte Indeed vorige week. Medewerkers onder de 30 doen vaker privézaken onder werktijd dan oudere collega’s: 67 procent tegenover 50 procent. Vooral huizen bezichtigen, online shoppen of solliciteren op een andere baan gebeurt vaker bij jongere werknemers.

Oudere werknemers werken juist het vaakst binnen kantoortijden. Van de 55- tot 65-jarigen en de 65- tot 75-jarigen zegt ongeveer een derde nooit buiten kantoortijden te werken.

Keukenhulpen en veetelers springen eruit

Niet alle beroepen zijn gelijk verdeeld als het gaat om werktijden. In ICT-beroepen en bedrijfseconomische en administratieve functies werkt hooguit 10 procent meestal of altijd buiten kantoortijden.

Heel anders is dat in dienstverlenende beroepen. Daar werkt ruim de helft van de mensen vaak in de avond, nacht of het weekend. In de top tien van beroepsgroepen met het meeste werk buiten kantoortijden staan dan ook veel dienstverlenende functies.

Keukenhulpen en veetelers werken het vaakst buiten kantoortijden. Van de keukenhulpen doet 81 procent dit meestal of altijd, bij veetelers gaat het om 79 procent. Keukenhulpen werken vooral veel in de avond, terwijl veetelers juist relatief vaak op zaterdag en zondag aan het werk zijn.

