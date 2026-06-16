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Gerard Joling is geen fan van Femke Halsema: ‘Met uitgestreken gezicht leuk doen met Amalia’

Gerard Joling heeft het niet zo op Femke Halsema. De zanger vindt de burgemeester van Amsterdam „heel eng om naar te kijken”. Dat zei hij gisteravond aan de bar van Vandaag Inside Oranje.

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Aanleiding om het in Vandaag Inside met Gerard Joling over Femke Halsema te hebben, zijn de aankomende concerten van De Toppers in De Johan Cruijff ArenA. Presentator Wilfred Genee wil weten of Halsema ook komt kijken bij een van de shows.

De burgermoeder van de hoofdstad is een veelbesproken figuur. Ze heeft fans die haar zo als eerste vrouwelijke premier van Nederland zouden zien. En Halsema heeft ‘haters’ die elk bericht over haar op social media van negatief commentaar voorzien.

Gerard Joling over Femke Halsema bij De Toppers

Gerard Joling over Femke Halsema en De Toppers: „Nou, het was heel grappig. Twee jaar geleden deed ik een interview voor De Telegraaf. Ik zat een jaar of acht geleden een keer met haar bij De Wereld Draait Door. Toen zei ik ‘goh, als u straks burgemeester bent, zou het wel leuk zijn als u een keer zou komen’. Zij werkte toen nog voor GroenLinks. Toen zei ze ‘ik denk niet dat mijn achterban dat heel erg leuk vindt’. Dat voelde een beetje als een belediging. Ik zei ‘de prinsen zijn er ook en politici en de minister-president. Ik zou niet weten waarom niet, maar als het zo is: prima’.”

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‘Waar ik me aan geërgerd heb…’

Het korte gesprek belandde met grote letters in de krant. Gerard Joling: „Dat was eigenlijk niet de bedoeling, want het ging over De Toppers. Maar toen kwam Femke Halsema wel. De gemeente heeft altijd twintig plaatsen, maar ze mocht in de Koninklijke loge zitten met iemand die bij haar was. Toen ben ik nog naar haar toegelopen met ’top dat je er bent’.”

Dan draait Gerard Joling in Vandaag Inside: „Ik ben geen groot fan van haar.” Volgens Johan Derksen is de Amsterdamse gemeenteraad dat ook niet, hoor je in de video hierboven. Joling: „Waar ik me aan geërgerd heb, is dat zij vroeger voor GroenLinks werkte en tegen het koningshuis was. Dan zie ik haar nu met een uitgestreken gezicht met die Amalia helemaal leuk doen. En met die ambtsketting bij Dodenherdenking… nou ja, dat hoort. Maar ik vind het heel eng om naar te kijken, als je er zo tegen bent. Ik vind dat akelig. En in Amsterdam gaan veel dingen mis, al beslist Femke Halsema het niet alleen, door dat verschrikkelijke linkse beleid.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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