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Reisexpert ziet opvallende trend: zo besparen vakantiegangers honderden euro’s

Wie denkt met een pakketreis automatisch goedkoper uit te zijn, komt regelmatig bedrogen uit. Volgens onderzoek van De Telegraaf betaal je in bijna een derde van de gevallen meer, terwijl slimme reizigers juist honderden euro’s besparen met andere keuzes.

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Je kunt de kosten van een vakantie vaak beïnvloeden door de keuzes die je maakt. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, waardoor de ene vakantie een stuk goedkoper kan uitvallen dan de andere.

Pakketreizen uiteindelijk vaak duurder

Dat je met pakketreizen zeker niet altijd bespaart, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf. In bijna een derde van de gevallen is die leuke vakantie uiteindelijk zelfs enkele honderden euro’s duurder.

Het gaat om aanbieders als Prijsvrij Vakanties, D-reizen, Dé VakantieDiscounter, TUI en Sunweb. Al in 2023 klaagde de Consumentenbond hierover bij de Reclame Code Commissie, maar het probleem lijkt nog altijd niet opgelost.

Goedkoper op vakantie: zo doe je dat

Reizen is tegenwoordig bijna altijd duur, zeker als je naar de bekende hotspots in Spanje, Griekenland of Turkije gaat. Reisspecialist Isabel Mosk legt bij Radio 538 uit hoe je dat slimmer aanpakt: door niet alleen naar de prijs van je vakantie te kijken. Volgens haar kun je flink besparen door voor andere landen te kiezen die minder ‘mainstream’ zijn, zoals Albanië, Noord-Macedonië of Tunesië. Niet alleen de vlucht ernaartoe is vaak goedkoper, maar ook ter plekke bespaar je op eten, hotels en activiteiten. Die liggen vaak een stuk lager in prijs, terwijl je qua ervaring niet per se inlevert.

„Daarnaast zie je dat mensen steeds creatiever worden met vliegen zelf. Door hogere kosten en belastingen vanaf Nederland kiezen reizigers soms voor luchthavens net over de grens, zoals Luchthaven Düsseldorf, of combinaties via steden als Brussel. Vooral gezinnen kunnen daarmee honderden tot zelfs duizenden euro’s besparen”, zegt Mos.

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Slim vakantie vieren

Een populaire manier om goedkoper te reizen is volgens reisexpert Isabel Mosk het slim gebruiken van platforms die deals verzamelen. Een voorbeeld daarvan is Weflycheap, dat goedkope vliegtickets en aanbiedingen scant. Daarbij wordt soms ook gekeken naar zogeheten ‘error fares’: fout ingevoerde prijzen waardoor tickets tijdelijk veel goedkoper zijn. Die deals kunnen snel online komen, voordat luchtvaartmaatschappijen de fout herstellen.

Daarnaast groeit volgens Mosk een andere trend snel: huizenruil. „Via groepen, zoals Huizenruil voor Nederlanders, wisselen mensen tijdelijk van woning. Dat scheelt flink in kosten voor accommodatie, al betekent het wel dat je zelf ook iemand in je huis laat verblijven.”

„Op de plek van bestemming zelf kun je ook veel besparen. De belangrijkste tip is om te eten waar de locals eten. Die plekken zijn vaak goedkoper én beter dan toeristische restaurants. Met bijvoorbeeld Google Maps kun je makkelijk recensies, drukte en soms ook prijsindicaties checken. Zo ontdek je vaak ‘parels’ waar je vooraf niet op zou komen”, benadrukt de reisspecialist.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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