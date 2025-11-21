Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vanaf dit salaris moet je meer inkomstenbelasting gaan betalen in 2026

Iedereen betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar inkomen. Maar niet iedereen draagt hetzelfde percentage af: hoe meer je verdient, hoe hoger het belastingtarief kan uitvallen. Maar wanneer kom je eigenlijk in die hogere belastingschijf terecht? Metro legt hier uit vanaf welk salaris je meer inkomstenbelasting moet betalen in 2026.

De Belastingdienst is bij weinig mensen populair: je draagt niet alleen een deel van je inkomen af, maar ook over je spaargeld betaal je belasting. En ontvang je een erfenis, bijvoorbeeld van een familielid? Ook dan kan de Belastingdienst – vanaf een bepaalde grens – bij je aankloppen.

De ‘oude’ tarieven van 2025

Laten we eerst eens kijken naar hoe het er dit jaar voor stond. Voor een inkomen van maximaal 38.441 euro betaalde je dit jaar 35,82 procent belasting en wanneer je meer dan 38.441 verdient, gaat het tarief omhoog naar 37,48 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 76.817 euro. Verdien je meer dan dit bedrag, dan moet je bijna de helft afdragen, namelijk 49,5 procent.

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief 1 Tot en met 38.441 euro 35,82 procent 2 Meer dan 38.441 euro tot en met 76.817 euro 37,48 procent 3 Meer dan 76.817 euro 49,50 procent

Vanaf dit salaris betaal je meer inkomstenbelasting in 2026

Nu is het natuurlijk fijn om te weten hoe de inkomstenbelasting in 2026 uitvalt. De tarieven zien er namelijk anders uit in 2026. Zo val je met een inkomen tot maximaal 38.883 euro nog in schijf 1 en daar geldt een tarief van 35,70 procent voor. Wanneer je tussen de 38.883 en 79.137 euro verdient, val je in de tweede schijf en moet je meer gaan betalen, namelijk 37,56 procent. Je moet bijna de helft afdragen vanaf een salaris van 79.137 euro.

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief 1 Tot en met 38.883 35,70 procent 2 Meer dan 38.883 euro tot en met 79.137 euro 37,56 procent 3 Meer dan 79.137 euro 49,50 procent

Heffingskortingen

Bij de inkomstenbelasting gaat het echter niet alleen om de box waarin jouw inkomen zit, maar ook om kortingen die je krijgt. Er bestaan namelijk bepaalde heffingskortingen die omlaag gaan naarmate je inkomen stijgt, ook al voor de grens van 79.137 euro per jaar.

Zo’n heffingskorting is bijvoorbeeld de arbeidskorting of algemene heffingskorting en zorgt ervoor dat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Vaak regelt je werkgever dat en hoef je dat dus niet aan te vragen. In 2026 is de maximale arbeidskorting 5.712 euro en het afbouwpunt is vastgesteld op 45.593 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van je belastbare winst.

