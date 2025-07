Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik gaf mijn broer mijn extra pinpas voor noodgevallen en hij leegde mijn rekening’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Tim (33), die door zijn broer flinke financiële zorgen kreeg. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Tim (33): „Mijn broer zat in een moeilijke situatie. Zijn relatie was opeens uit en hij was zijn baan kwijtgeraakt. Hij had op dat moment tijdelijk geen eigen geld en ik vond dat erg vervelend. Ik wilde er voor hem zijn, dus gaf ik hem mijn extra pinpas voor noodgevallen. Ik vertelde hem dat hij er alleen tijdens échte noodsituaties gebruik van mocht maken. ‘Ja, natuurlijk. Dat is toch logisch?’, kreeg ik te horen. Ik had dan ook niet verwacht dat het zo verkeerd zo gaan.

Geen toestemming gegeven

In het begin leek alles normaal, hier en daar werd er wat bij een supermarkt gepind. Ik ging dan ook met een gerust hart voor mijn werk naar het buitenland. Een paar weken later was ik terug en bekeek ik mijn rekening. Ik schrok me rot. Mijn bankrekening, waar voor mijn vertrek zeker 6000 euro op stond, was bijna leeg! Alles was weg, zonder dat ik daar toestemming voor had gegeven. Het voelde alsof ik verraden was door mijn broer, terwijl ik dacht dat ik hem volledig kon vertrouwen. Die klap kwam keihard aan.

Tijdens het bekijken van mijn rekening zag ik dat hij tijdens mijn verblijf in het buitenland regelmatig geld had opgenomen. Met míjn pinpas. Het was op de meeste vreemde momenten, denk aan midden in de nacht of binnen een kwartier bij twee verschillende geldautomaten. Het waren allemaal geen kleine bedragen en het gebeurde vaker dan ik had verwacht.

Pinpas direct geblokkeerd

Ik belde mijn broer woest op en ik vroeg hem wat hier de bedoeling van was. Ik had hem mijn extra pinpas gegeven voor noodgevallen, voor als hij even wat eten moest kopen of iets bij de drogist moest halen. Hij mocht er zeker geen gekke dingen mee doen. Toen ik er vragen over stelde, gaf hij een vaag antwoord. Hij vertelde me dat hij het geld nodig had, maar voor wat? Dát zei hij niet. Ik besloot die pinpas direct te blokkeren. Er mocht geen cent meer vanaf gaan.



Het vertrouwen tussen mijn broer en mij is sindsdien ernstig beschadigd. We hebben elkaar alleen nog een paar keer gezien op een familiefeest, maar met hem praten deed ik niet. Het was te pijnlijk. Financieel moest ik weer helemaal opnieuw aan mijn buffer beginnen. Het duurde maanden voordat ik dat bedrag weer had bereikt. Wat baalde ik ervan.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Allereerst: het is ontzettend loyaal en zorgzaam dat je jouw broer wilde helpen. Maar hoe goed je intenties ook zijn, geld en familie is altijd een lastige combinatie, vooral als de afspraken niet duidelijk zijn vastgelegd.

De belangrijkste les hier? Vertrouwen is mooi, maar bescherming is noodzakelijk. Als je iemand tijdelijk financieel wilt helpen, doe dat dan op een manier die jouw eigen financiële veiligheid waarborgt. Maak bijvoorbeeld een aparte rekening aan met een vast bedrag dat je bereid bent te missen. Zo voorkom je dat je hele buffer ineens verdwijnt.

Leg afspraken vast

En leg afspraken altijd duidelijk vast, het liefst schriftelijk, ook al is het familie. Dat voorkomt misverstanden en maakt het gesprek achteraf ook een stuk helderder.

Overweeg om het gesprek opnieuw aan te gaan zodra de emoties wat zijn gezakt. Vraag of hij het (deels) kan terugbetalen zodra hij weer inkomsten heeft. Dat kan niet alleen de financiële schade verzachten, maar misschien ook een stap zijn richting herstel van vertrouwen.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

