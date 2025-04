Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moet het jeugdloon op de schop? Helft Nederlanders vindt dat jeugd ‘uitgebuit’ wordt

Veel jongeren hebben een bijbaan – vakkenvullen spant daarbij de kroon – maar volgens veel Nederlanders is de beloning daarvoor niet helemaal toereikend. Sterker nog, 45 procent van de Nederlanders vindt dat jongeren worden uitgebuit door het jeugdloonstelsel.

Dat komt vooral omdat een 18-jarige de helft verdient van het uurloon van een 21-jarige, de leeftijd waarop het minimumloon voor volwassenen geldt. Voor een 18-jarige komt dat uit op 7,03 euro per uur.

Het salaris van een jongere

Dat 45 procent van de bevolking vindt dat jongeren worden uitgebuit, blijkt uit een enquête van kennisplatform Onderneming.nl. Vakbond FNV Young & United pleit al langer voor het afschaffen van het jeugdloon. Zo’n aanpassing zou de gemiddelde ondernemer niet raken, zeggen zij: „De discussie ligt vooral bij grote supermarkten.”

Als een 18-jarige 40 uur per week zou werken, resulteert het (relatief lage) uurloon in een bruto maandsalaris van 1223,22 euro. Dat is de helft van het bestaansminimum. Nu zou je dat kunnen pareren door te zeggen dat 18-jarigen vaak nog bij hun ouders wonen en weinig of minder vaste lasten hebben, maar het lage loon kan daar ook een oorzaak van zijn. Jongeren willen soms wel uit huis, maar hebben daar simpelweg de middelen niet voor.

Wel heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels gezegd het wijzigen van het minimumloon te onderzoeken. FNV Young: „Het afschaffen van het jeugdloon zou ervoor zorgen dat deze groep minder financiële stress ervaart en meer tijd overhoudt om zich op studie en andere ontwikkeling te focussen.”

💶 Financieel kwetsbaar Onlangs schreef Metro al dat een flink deel van de Nederlandse bevolking financieel kwetsbaar is: het gaat dan om 47 procent. Vooral jongvolwassenen (tot 24 jaar oud) hebben het moeilijk. In die groep daalde het percentage mensen dat financieel gezond is van 18 naar 12 procent.

Ongelijkheid door jeugdloon

Uit de enquête blijkt dat 56 procent van de respondenten vindt dat het minimumuurloon ook voor 18-jarigen zou moeten gelden. Dat is op dit moment 14,06 euro per uur, een flinke vooruitgang dus. Vakbonden en jongerenorganisaties benadrukken dat het jeugdloon de financiële positie van jongeren structureel ondermijnt.

De voorzitter van FNV Young & United illustreert deze ongelijkheid met praktijkvoorbeelden: „We spraken laatst een 19-jarige vrachtwagenchauffeur die al klaar is met zijn mbo-opleiding en fulltime werkt. Hij krijgt 60 procent van het loon van zijn 21+-jarige collega’s, waardoor het voor hem simpelweg niet haalbaar is om op zichzelf te gaan wonen. Ook kennen we situaties waarin een 17-jarige vulploegleider minder verdient dan de 19-jarige medewerker aan wie hij leiding geeft. Supermarkten verschuilen zich dan achter de wet, maar eerlijk is het absoluut niet.”

Meer weten over salaris?

